La decisión se tomó pese a que durante las primeras horas del día se habían adelantado labores para…

La emergencia forestal que afecta a Villa de Leyva y sus alrededores se agravó este martes 22 de septiembre cuando las llamas ganaron fuerza durante la jornada y aparecieron nuevos focos, un panorama que llevó a las autoridades a ordenar la salida de los bomberos que trabajaban en el terreno para evitar que quedaran expuestos al fuego y pusieran en riesgo su vida.

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Retiran a los bomberos de un frente del incendio en Boyacá por la intensidad del fuego

La decisión se tomó pese a que durante las primeras horas del día se habían adelantado labores para contener el incendio. Uno de los factores que complicó el avance de las operaciones de control fue el sol intenso de la mañana.

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Además de Villa de Leyva, otras zonas rurales de Sáchica y Chíquiza están siendo afectadas por el fuego. También crece la preocupación por las llamas en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, uno de los ecosistemas protegidos más importantes de Boyacá. Desde Chíquiza funciona el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el cual se coordina toda la respuesta institucional.

Tras la desición de la evacuación del Cuerpo de Bomberos, desde la zona se pidió el envío de aeronaves que permitan atacar desde el aire los puntos que siguen encendidos, una solicitud que ya habían hecho las autoridades departamentales en días anteriores. Habitantes de Chíquiza reclaman mayor respaldo para enfrentar la situación y, desde el inicio de la emergencia en la tarde del sábado 19 de septiembre, colaboran con las operaciones de control del fuego, intentando frenar su expansión, que se ha dado entre Villa de Leyva, Sáchica y Chíquiza.

El alcalde de Chíquiza, Edwin Almanza, envío un mensaje para "pedir apoyo al Gobierno nacional para que nos apoyen con toda la herramienta que tengan desde la gestión del riesgo, ya que nosotros, desde la parte humana, nos está siendo imposible poder contener y apagar este incendio que absorbe cada vez más nuestro Santuario de Fauna y Flora".

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, sobrevoló el área afectada del santuario, donde calcula que unas 800 hectáreas podrían haberse quemado: "en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque literalmente se está viviendo una tragedia". Respaldó además la solicitud de Almanza para que desde el Gobierno se brinde más apoyo que permita agilizar la atención de la emergencia.

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Villa de Leyva declaró la calamidad pública, suspendió las clases presenciales y también evacuó de manera preventiva a familias del sector La Castellana y a huéspedes de dos hoteles (Hospedería y Centro de Convenciones y Hotel Suites Arcoirís).

La Gobernación de Boyacá, por su parte, ofreció una recompensa de COP 45 millones por información que permita identificar a los responsables, después de que la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) y el Ministerio de Ambiente anunciaran que la principal hipótesis es que el fuego fue provocado.