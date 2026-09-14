El subsidio por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto comenzó a entregarse a las familias damnificadas que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno. Las familias podrán recibir un apoyo económico temporal para cubrir gastos de vivienda mientras avanza la atención de la emergencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició el primer ciclo de desembolsos, que contempla más de COP 3.324 millones.

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Subsidio por el terremoto: así puede consultar si es beneficiario y reclamar el dinero

El beneficio se entregará durante tres meses consecutivos y el monto cambia según la categoría administrativa del municipio donde estaba ubicada la vivienda afectada. En los municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales, el valor mensual es de COP 1.050.543; en categorías 3 y 4, de COP 875.454; y en categorías 5 y 6, de COP 787.907.

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¿Quiénes podrán recibir el subsidio?

No basta con haber sufrido daños durante el terremoto. Para acceder al apoyo, el hogar debe:

Estar registrado en el Registro único de Damnificados (RUD) correspondiente al sismo del 10 de agosto de 2026.

Contar con la certificación de la alcaldía municipal, que permita comporbar que el hogar habitaba el territorio cuando ocurrió la emergencia.

Tener la vivienda registrada como desturida o inhabitable dentro de las evaluaciones y censos oficiales.

Tener identificado al jefe del hogar, quien será la persona habilitada para reclamar el dinero.

El dinero se entregará a través de puntos habilitados de SuperGIROS. Las personas que ya aparecen como beneficiarias pueden acercarse a la red disponible en los municipios donde comenzó el proceso.

El primer ciclo de pagos inició en 14 municipios de Chocó: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.

¿Cómo reclamar el dinero?

El cobro debe hacerlo personalmente el jefe del hogar registrado como beneficiario. Para recibir el pago debe presentar su documento de identidad original en un punto de Super GIROS habilitado. Para el primer ciclo, los recursos estarán disponibles durante 15 días calendario.

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Las familias habilitadas deben verificar la fecha correspondiente a su desembolso y evitar intermediarios. No es necesario presentar una solicitud individual ante la UNGRD. El proceso parte de la información entregada y certificada por las autoridades territoriales. por lo que quienes resultaron afectados deben verificar que sus datos y la condición de su vivienda estén correctamente registrados.

¿Cuándo llegará a otros departamentos?

La entrega continuará posteriormente en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Una vez las autoridades territoriales completen los trámites administrativos necesarios para definir la operación de los pagos.

Las familias deben consultar los canales oficiales de la UNGRD y de las alcaldías para confirmar si aparecen en el listado de beneficiarios, cuándo pueden cobrar y cuál es el punto habilitado para recibir el dinero.