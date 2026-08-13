Nuevas medidas tras el terremoto, Escudo de las Américas, Venezuela y más en El Despertador

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🔴 Estas serán las medidas que aplicarán el gobierno de Abelardo de la Espriella durante la emergencia económica por terremoto

Desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un estado de emergencia económica, social y ecológica que buscará crear un fondo para traer ayudas internacionales y contempla medidas de reactivación económica en varios departamentos. Una de las propuestas a través de su estado de emergencia económica es poder crear el “fondo milagro”, que canalizará los aportes nacionales e internacionales, los cuales se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo. También contemplará medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen empleos en las zonas afectadas. Y habrá alivios temporales como el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno, subsidios de arrendamientos a quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario, apoyos económicos a familias vulnerables y mecanismos de respaldo a comerciantes y pequeños empresarios afectados por el terremoto. De la Espriella aseguró que esta decisión de declarar un estado de emergencia económica se toma en un momento de crisis fiscal, debido a que se encuentran “en el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos en tesorería y un presupuesto público desfinanciado.

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🔴Alcaldes piden al Gobierno recursos y alivios para reconstruir zonas afectadas por el sismo

24 de junio pasado. La instancia de diálogo, hay que decir, ha recibido críticas tanto de la oposición, que ve con malos ojos que María Corina Machado haya quedado al margen, como del oficialismo, que considera este diálogo respaldado por Estados Unidos como una claudicación. Recientemente la Federación Colombiana de Municipios, la cual representa a los alcaldes del país, informó que le ha solicitado al Gobierno la activación de recursos que agilicen las acciones de cuidado de las comunidades, así como las labores de reconstrucción. Puntualmente, solicitan la expedición de decretos de emergencia, los cuales son vehículos que les brindan herramientas y facultades especiales para responder con mayor rapidez a las necesidades derivadas del sismo. “Desde los municipios pedimos al Gobierno Nacional flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas afectadas por el terremoto”, aseguró Julián Sánchez “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de la Federación. Mediante un comunicado, la federación planteó seis medidas que califica como prioritarias para garantizar la liquidez inmediata, la flexibilización de las fuentes de financiación local y la aceleración de la recuperación económica y social en los territorios.

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🔴Filarmónica de Bogotá ofrecerá concierto gratuito este juevesEste jueves 13 de agosto, la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, como parte de la programación cultural de la ciudad. La presentación estará dedicada a Rajmáninov y Chaikovski, dos referentes de la música sinfónica universal, y contará con la dirección invitada del venezolano Enluis Montes Olivar y la participación del pianista colombiano Daniel Díaz Padilla. El concierto está programado para las 7:30 p. m. y tendrá entrada gratuita con inscripción previa y cupos limitados. El Auditorio Mario Laserna está ubicado en la calle 19A #1-82 Este, en el centro de Bogotá.

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🔴Colombia y EE. UU. tendrán operaciones conjuntas contra el narcotráfico, confirma mindefensa

Colombia es el nuevo integrante del llamado Escudo de las Américas, la iniciativa lidera por Estados Unidos para, supuestamente, luchar contra el narcotráfico en el continente. Así lo confirmó el nuevo ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, quien además firmó un acuerdo con el país norteamericano para que se adelanten operaciones conjuntas. De acuerdo con un comunicado de la cartera, “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella”. Según el ministerio, “esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”. El documento señala que también se formalizó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos “destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra” de ese país. Parte de lo que se hará por el acuerdo será “fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales”.

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🔴Primeros acuerdos entre oposición y oficialismo en Venezuela

El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño. Dicha “sesión permanente”, como fue denominada, terminó este 12 de agosto con la emisión de un comunicado de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. Allí mismo, informaron sobre el consenso para recuperar “los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra” para poder atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio pasado. La instancia de diálogo, hay que decir, ha recibido críticas tanto de la oposición, que ve con malos ojos que María Corina Machado haya quedado al margen, como del oficialismo, que considera este diálogo respaldado por Estados Unidos como una claudicación.

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