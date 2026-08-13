Este es el nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde: el país político reaccionó a su elección

Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general de la República. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido como el nuevo contralor general de la República con 269 votos a su favor en una sesión del Congreso en pleno este miércoles 12 de agosto. El abogado constitucionalista es un viejo conocido del Capitolio, pues fue doce años secretario de la Comisión Sexta del Senado; esta es su hoja de vida. Tras su elección, distintas figuras del mundo político reaccionaron a su victoria e incluso se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella.

Su elección contó con 95 votos a favor en el Senado, 174 en la Cámara de Representantes, lo que le dio la ventaja con 269 sufragios a su favor. Una votación que superó a los tres votos a favor de Andrés Castro; uno hacia Luis Enrique Abadía y otro que sumó a Carol González, además de cuatro que se declararon en blanco.

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Quien fungirá como el nuevo veedor de las finanzas públicas del país es abogado constitucionalista, doctor en derecho y especialista en administración de la salud, alto gobierno, gestión y planificación territorial, derecho constitucional, gerencia de finanzas, gerencia empresarial; además de contar con maestrías en gobierno del territorio y gestión pública y administración de negocios.

Inició su carrera como funcionario público entre 2001 y 2007, para luego convertirse en diputado de Caldas por el Partido Liberal en los periodos de 2008-2011 y 2013-2014, donde llegó incluso a ser presidente de la corporación departamental. Además, fue Procurador Judicial entre 2012 y 2014; en este segundo año dio el salto al Capitolio, donde fungió como secretario de la Comisión Sexta del Senado, cargo al que tendrá que renunciar para poder acceder a la Contraloría.

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Con una hoja de vida robusta, que en el Congreso se leyó como la más completa, superó los primeros filtros y quedó tercero en las pruebas de conocimiento. En ese proceso, ocupó el tercer lugar con un puntaje de 82,89, y fue superado por Luis Enrique Abadía (86,74) y Andrés Castro (84,61), quienes ocuparon los primeros puestos. Tras las audiencias con Cámara y Senado, la lista de diez finalistas parecía reducirse a cinco candidaturas, donde picaba en punta Castro junto con el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga.

El apoyo a Laverde venía cocinándose desde el jueves, pero solo oficializó a través de una carta firmada por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, donde anunciaron su apoyo a Laverde. De acuerdo con la misiva, ese candidato “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.

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A este bloque se sumaron el partido ASI, la Alianza Verde y la mayoría de los representantes a la Cámara de las curules de paz. Y este miércoles, apenas minutos antes del inicio de la sesión de elección, el Pacto Histórico, mayor fuerza de oposición, confirmó que también votará por Laverde, con lo cual parece el ganador indiscutido.

“Desde el Pacto Histórico hemos decidido respaldar a Jorge Eliécer Laverde para la Contraloría General de la República. Esperamos que ejerza con independencia, transparencia y rigor la responsabilidad de proteger los recursos públicos”, señaló la senadora Patricia Caicedo (Pacto Histórico).

Estos apoyos terminaron de hundir la candidatura del personero de Bogotá, Andrés Castro, que figuró entre los favoritos durante la última semana; además, mostraba una cercanía con el procurador Gregorio Eljach. Aunque algunas voces dentro del Capitolio señalan que existe también una cercanía entre Laverde y Eljach, quien fue secretario del Senado durante décadas.

Laverde ha sido vinculado en el pasado con el exsenador Mario Castaño, condenado por el escándalo de corrupción de Las Marionetas, y se dice en los pasillos del Congreso que llegó a la Comisión Sexta con respaldo de Castaño. En ese expediente existe una mención de un político de nombre Laverde; sin embargo, este ha negado reiteradamente esos vínculos e incluso ha dicho que sostenía serias diferencias con Castaño.

Tras su elección, el nuevo funcionario salió por la parte trasera del salón Elíptico con dirección al Palacio de San Carlos para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella. Allí tuvo un encuentro a puerta cerrada con los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara, Nicolás Barguil; así como Carlos Eduardo Gechem, quien suena para convertirse en viceministro del Interior.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se distanció de la elección, fue de los primeros en felicitar a Laverde por este cargo y aseguró que le complacía que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso, por parte de una decisión de los partidos afines y de gobierno.

“Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno-oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público. Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional y su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción enquistada en sectores del Estado”, agregó el jefe de cartera.

Por su lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que esperan que la gestión de Laverde en la Contraloría “contribuya a fortalecer el control fiscal, la transparencia y la protección de los recursos públicos que son de todos los colombianos”.

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