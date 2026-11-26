De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la semana 43, la Secretaría de Salud reportó una disminución de IRA del 15,2 % frente al mismo periodo de…

La Secretaría de Salud aseguró que el segundo pico respiratorio del año que enfrenta la ciudad se extendería a diciembre, un periodo del año en el que suele aumentar el número de consultas médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA), producto de factores climáticos y mayor circulación de virus respiratorios.

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Bogotá afronta su segundo pico respiratorio del año: ¿cómo cuidar a los más vulnerables?

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la semana 43, la Secretaría de Salud reportó una disminución de IRA del 15,2 % frente al mismo periodo de 2025 y del 10,7 % en sus atenciones en las cuatro subredes. Sin embargo, preocupa que a pesar de este balance global, cuando se mira a detalle el tipo de población afectada, los adultos mayores de 60 años continúan teniendo un mayor riesgo

sostenido de complicaciones por virus respiratorios durante este pico.

Por lo tanto, la entidad distrital recomendó intensificar la vacunación contra influenza y COVID-19 y garantizar un monitoreo permanente para evitar complicaciones graves o ingresos prolongados en UCI.

Pero no son los únicos más susceptibles. El boletín también alerta del riesgo en los menores de 1 año, pues aumentaron los ingresos en UCI en un 17 % respecto a la semana anterior, superando incluso las atenciones en este servicio respecto a los años 2023 y 2024.

En términos de ocupación hospitalaria, la Secretaría de Salud registra una elevada ocupación en adultos del 93,6 % y 88,2 % en UCI de adultos, mientras que los servicios pediátricos se ubican en 86 % en hospitalización y 80,3 % en UCI; "por lo cual, se recomienda mantener activos los planes de contingencia hospitalaria, articular la gestión de camas y potenciar la hospitalización domiciliaria para disminuir la presión sobre los servicios de urgencias y alta complejidad", agregaron.

VSR, Adenovirus e Influenza B y A(H3N2), son los virus que más se registran durante la transición del segundo pico respiratorio del año.

Medidas para prevenir infecciones respiratorias

Las autoridades recomiendan adoptar medidas cotidianas para reducir la transmisión de virus:

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los espacios cerrados.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios.

Evitar las visitas a personas vulnerables cuando se tienen síntomas de gripa.

No llevar a menores de seis meses a lugares con aglomeraciones.

La autoridad de Salud pidió estar atentos a los signos de alarma que requieren valoración médica, como fiebre alta persistente o difícil de controlar, dificultad para respirar, ruidos anormales al respirar, dolor en el pecho, rechazo al alimento o vómito persistente.

En los menores de tres meses, una temperatura de 38 °C o más, así como cualquier síntoma respiratorio, debe considerarse una urgencia y requiere atención inmediata.

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Para resolver dudas sobre los síntomas o recibir orientación sobre dónde acudir, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137, que orienta y deriva a los servicios de salud según las necesidades de cada caso.

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