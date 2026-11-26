De acuerdo con el relato del afectado entregado a Noticias Caracol, en la noche del miércoles dejó su carro parqueado y cuando se iba a subir, notó que "la llanta izquierda delantera se hundió y el carro ya estaba dentro del hueco".

En el barrio La Ponderosa de Puente Aranda, un conductor tiene ahora que asumir los daños de su vehículo, luego de que la tierra se "tragara" su automotor.

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Hueco en Puente Aranda se "tragó" un vehículo: ¿quién responde por los daños?

El hombre, por fortuna, alcanzó a salir rápidamente y sin lesiones. "En 10 minutos se tragó el carro", resaltó el afectado.

Al lugar llegó una grúa que logró sacar el automotor y con ello la evidencia de daños en sus latas y farola.

El Espectador consultó con la Unidad de Mantenimiento Vial para conocer qué pudo haber ocurrido, pero respondieron que cuando se presentan este tipo de socavones es "por una falla o imprevisto en la red del acueducto". Por lo tanto, remitieron a la entidad como la encargada de atender la situación y evaluar cuáles son los arreglos. "Estamos atentos si requieren algún apoyo por parte de la UMV", concluyeron.

Consultamos con la Empresa de Acueducto de Bogotá y, tras la publicación, señalaron que investigan las causas del hundimiento de la vía, que tendría como hipótesis "las raíces de un árbol" que afectaron la red del acueducto, la cual está siendo reparada. "El personal de la EAAB permanecerá en el sector hasta finalizar" los trabajos, concluyeron.

De acuerdo con datos de la Unidad de Mantenimiento Vial entregados a la concejal Diana Diago, entre enero y mayo de este año se registraron 4.559 siniestros viales graves asociados al mal estado de la infraestructura vial. Kennedy: 595 siniestros, Puente Aranda: 373 siniestros y Engativá: 353 siniestros, registraron los mayores casos.

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Según la entidad distrital, entre 2024 y 2025, en Puente Aranda se han intervenido 125.000 metros cuadrados de vías, andenes y ciclorrutas.

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