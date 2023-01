3 signos del zodiaco que podrían terminar su relación en este enero de 2023

Este inicio de año ha estado lleno de transformaciones y cambios. Se fueron todos los planetas que estaban retrógrados y arrancaron directo, inició la Luna nueva en Acuario, representativa de la innovación, la transformación y la independencia; y además, empezó el año en el calendario chino, con el símbolo del conejo, que es también un signo de transformación.

Esto quiere decir que muchos se han empezado a llevar sorpresas en diferentes ámbitos de sus vidas, algunos, con un poco menos de suerte, especialmente en las áreas del amor.

Según la astrología, hay 3 signos que podrían ser los menos afortunados a la hora de sufrir algunos dolores del corazón, y podrían ver el final de su relación amorosa. Sin embargo, no debe ser tomado como algo escrito en piedra, pero lo que suceda, hay que tomarlo como aquello que debe suceder para abrir el camino a otras posibilidades en el futuro.

Esta será una época de lecciones importantes, que son inevitables y que llegarán tarde o temprano, en la forma que sea necesaria. Esto puede ser algo positivo, pero puede que sí sean épocas más dolorosas o sensibles. A los 3 signos que según la astrología podrían tener el corazón roto a fin de mes se les aconseja que se cuiden y se tomen este tiempo para reflexionar qué quieren realmente y retomen fuerzas después de eso para salir de este momento.

3 Signos zodiacales que podrían ver el fin de su relación próximamente Foto: Pexels

Cáncer

La relación de los Cáncer ya ha sufrido muchos altibajos, y ha tenido picos emocionales que quizás no sean los mejores para continuar de manera sólida. Pueden estar algo pesimistas y esto generar peleas, hasta llegar a un punto de no retorno. Ojo con la manera de manejar estas situaciones porque, si necesitan terminar esta relación, también puede hacerse de forma que no dañe más a futuro.

Piscis

Los Piscis idealizan demasiado a su pareja, son soñadores y sentimentales y esto les puede jugar una mala pasada. No ven las cosas como son, y esto puede hacer que sus expectativas estén desalineadas con quien tienen en frente. Su pareja se puede aburrir por falta y por exceso de apreciación, y porque no se disfruta la relación por lo que es. En enero, los Piscis podrían estar en busca de nuevas aventuras precisamente porque necesitan idealizar constantemente a alguien, y cuando esa persona no cumple sus expectativas tienden a aburrirse. Ojo con dejarte deslumbrar sin conocer a tu par.

Leo

Los Leo no están pasando por su momento más brillante, recientemente han estado algo más soberbios, y el querer tener siempre la razón puede propiciar que los conflictos de pareja e incluso con amigos y familia se vuelvan insoportables. A los Leo no les gusta escuchar aquello en lo que otros no están de acuerdo, y en eso les falta madurez. Esperan demostraciones de afecto demasiado específicas y cuando no las reciben se decepcionan profundamente, aunque sus peticiones sean exageradas y dramáticas. Tu decepción y las peleas podrían llevarte a que tu relación se acabe y a ganarte un corazón roto, más humildad y decidir a ciencia cierta qué deseas y qué puedes negociar es importante, sobre todo, dale crédito a los demás si no quieres terminar con un corazón roto.

