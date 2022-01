Aprende a derrotar la procrastinación paso a paso

Es normal que un día falles, que la motivación cambie o que encuentres alguna dificultad en tu propósito. No lo eches todo por la borda. Ajusta y continua. Foto: Pixabay

Acostumbramos a empezar cada nuevo año lleno de expectativas, que van desde deshacernos de un par de kilos hasta comprar un carro nuevo. Cualquier que sea nuestro propósito, necesita de un plan. Olga Susana Otero es psicóloga, terapista y autora. Asegura que en 7 pasos es posible hacerlos realidad.

Primer paso

La psicóloga destaca la importancia de saber de dónde viene esa necesidad de cambio. “Si es una idea qué nace de mí o de los otros. ‘¿Realmente deseo adelgazar o lo hago por presión social’? Cada persona tiene que hacerse este tipo de preguntas”.

Segundo paso

“Para saber lo que realmente quiere cambiar debe hacer un análisis acerca de lo que le incomoda de la situación actual. Con el ejemplo del exceso de peso, preguntarse, ¿qué le desencadena estar gordo o gorda? Y responderse: ‘es que me siento mal’, ‘nada me queda bien’ o, ‘no me gusta ir a comprar ropa’”.

Tercer paso

En este punto se deben analizar las consecuencias de no hacer el cambio. “‘Si no adelgazo, mi espalda sufre y me enfermo’; ‘si no ahorro, no podré pagar ese viaje’, ‘si no inicio mi emprendimiento, no podré reunir el dinero de la cuota inicial del apartamento’. No solo hay que preguntarse con relación a lo material, sino a lo que pasa en el alma, cuáles son esas consecuencias emocionales de no cumplir mi propósito”.

Cuarto paso

Previo a toda la etapa de análisis, que resulta fundamental, vas a fijarte una o varias expectativas reales. “Siguiendo con el propósito de adelgazar, aún más si el sobrepeso te ha acompañado varios años, no puedes pretender en poco tiempo verte como una modelo de revista, pero sí puedes fijarte un meta que puedas cumplir, como el deshacerte de 10 kilos en tres meses”.

Quinto paso

Si bien la decisión es personal necesitas que tu entorno te apoye. Igual que los especialistas que sean necesarios. Cuando se trata de temas de salud, especialmente, siempre es mejor consultar un médico, pero también puedes echar mano de expertos en finanzas, terapeutas o psicólogos, según tú necesidad. “Ellos se sumarán al plan. Si por ejemplo vives con tu mamá, ella puede ayudarte a preparar alimentos saludables; sin embargo, no es excusa desfallecer en el intento si no puedes controlar tu entorno. Si es imposible que tu mamá te deje de preparar arroz para la cena, acuéstate más temprano para evitar la última comida del día. Qué nada te desvíe de la meta”.

Sexto paso

“Imagina que ya está sucediendo y haz una lista mental de las actividades que esa promesa te permitirá disfrutar, tales como aprender a cocinar, hacer nuevos grupos de amigos, conocer un nuevo lugar u otras ventajas”.

Séptimo paso

¡Manos a la obra! Si haces estos pasos al pie de la letra estás listo para arrancar, sea cual sea el propósito que tengas.

