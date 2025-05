Claves para mantener limpia la casa cuando no hay mucho tiempo

Aprender a ahorrar tiempo limpiando la casa es fundamental, no solo para mantener tu hogar organizado, sino también para mejorar tu bienestar en general. Un estudio publicado en el Journal of the Association of Environmental and Resource Economists en 2023, encontró que una limpieza eficaz del espacio de trabajo o vivienda mejora la calidad del aire, lo que a su vez, aumenta la productividad y reduce el estrés.

Si mantienes una rutina de limpieza rápida, podrás disfrutar de estos beneficios sin sacrificar demasiado tiempo y hacer otras actividades o hobbies que sueles practicar. Un aseo regular con técnicas eficaces asegura que cada rincón de tu casa esté libre de gérmenes y bacterias.

Si te animas a dedicar unos minutos diarios a estas claves de limpieza, evitarás que las tareas del hogar se conviertan en un trabajo del fin de semana. Tendrás más tiempo libre para disfrutar de tus actividades favoritas y compartir con tu familia o seres queridos.

¿Cómo mantener la casa limpia?

Antes que nada, procura tener las herramientas esenciales para este tipo de limpieza rápida, como son: Aspiradoras ligeras o portátiles y limpiadores multiusos.

Un estudio realizado por el American Institute for Cleaning Sciences (AICS), evaluó el rendimiento de una aspiradora vertical inalámbrica, demostrando que puede limpiar hasta cinco veces más rápido que con una aspiradora con cable. Se atribuye a la mayor libertad de movimiento, eliminando la necesidad de gestionar cables y permitiendo patrones de limpieza más eficientes.

La clave está en tener claro qué limpiar y cómo organizar en cada uno de los salones de la casa. Fotografía por: Pixabay

El truco está en limpiar cada área de tu hogar de manera rápida y eficiente. Ve salón por salón siguiendo estos tips:

En la cocina, que es un espacio propenso a ensuciarse rápidamente, empieza por lavar los platos y utensilios justo después de usarlos, utiliza limpiadores desengrasantes para las superficies de trabajo y no olvides limpiar el lavaplatos al final del día.

Mantén también la nevera organizada porque ayuda a reducir el tiempo de limpieza. Dedica unos minutos cada semana a revisar y desechar alimentos caducados y a limpiar manchas o derrames en dado caso se hayan presentado.

Para el baño , concéntrate en las superficies más importantes como el inodoro, el lavabo y la ducha. Utiliza desinfectantes que actúen rápidamente para cada una de estas partes y asegúrate de tener siempre a mano toallas de papel para un secado rápido de superficies mojadas.

En la sala, puedes comenzar por recoger y ordenar objetos fuera de su lugar, succionando rápidamente el suelo y los muebles utilizando una aspiradora inalámbrica. También, usa limpiadores multiusos para las superficies y no olvides desempolvar las áreas de difícil acceso.

Para la habitación, aplica lo mismo que la sala, solo que, lo primero que tienes que hacer, es tu cama, seguido de ello, sí empiezas a recoger y organizar las demás cosas u objetos que tengas allí.

Consejos adicionales

Crea una lista de tareas diarias, semanales y mensuales , puede ayudar a organizarte mejor y no olvidar ningún área de tu casa, distribuyendo adecuadamente el tiempo de limpieza. Bien estructurada te permite priorizar las tareas más importantes y realizarlas de manera ordenada. Utiliza aplicaciones móviles o simplemente papel y lápiz.

Divide tu hogar en zonas y asigna un día de la semana para cada una. Por ejemplo, los lunes pueden ser para la Por ejemplo, los lunes pueden ser para la cocina , los martes para el baño, los miércoles para la sala y así sucesivamente. Así dedicas un tiempo específico a cada área sin sentir que tienes que limpiar todo de una sola vez.

Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad y puedas comenzar a aplicar estás técnicas y consejos para que todos los días tengas tu casa impecable y organizada.

