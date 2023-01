Gatos: 10 cosas que tu mascota odia que hagas

Los gatos son animales de compañía que, aunque muchos digan que son muy independientes, aman a sus dueños. Si te has decidido a adoptar un gato un en tu casa debes tener en cuenta que son animales muy inteligentes y además se caracterizan por su belleza.

Son seres muy especiales, interesantes y si conoces las cosas que más disfruta, seguro tu y él serán muy felices. Lo importante es que estés presente para ver su cambio pues ellos son capaces de entender muchas cosas si se lo enseñas.

Es indispensable que, además de consultar con el veterinario sobre su salud, sepas que existen algunas cosas que le molestan y que es mejor que evites a toda costa. En ocasiones no tenemos muy claro cuáles son las acciones o cosas que no les gusta, por lo que acá te reseñamos algunas.

Los gatos están relacionados con la intuición y son los guardianes de la noche. Foto: Getty Images - maximkabb

Cosas que tu gato odia que hagas

Jungla Luque, etóloga y adiestradora de animales, ha escrito para el portal especializado Experto Animal aquellas cosas que no deberías hacerle a tu gato. Aquí te listamos algunas para que cuides mejor a tu mascota:

No llevarle al veterinario

Si notas que tu minino tiene comportamientos anormales, lo mejor es que acudas al veterinario. Como propietario del gato es tu responsabilidad garantizar que esté libre de dolores o malestares que afecten su calidad de vida.

Además, aunque tu gato no sienta molestias, es importante que lo lleves a que se haga chequeos regulares y aplicarle las vacunas que el veterinario considere importantes.

No prestarle atención

Aunque es algo obvio, no dedicarle tiempo a tu minino puede ser un problema que a él no le va a gustar. Existen algunas razas de gatos que son sociables y juguetonas, por lo que necesitan de tu compañía y de mimos para que se sientan bien.

No respetar las libertades básicas

Garantizar el bienestar de tu mascota debe ser una prioridad desde el momento en que llega a tu casa. Por ello debes asegurarle algunas libertades a tu gato. Entre ellas están el estar libre de hambre y sed, libre de dolores, que sea libre de expresarse y libre de miedo.

Castigarlo

Al convivir con un gato es usual que pases por situaciones en las que te haga perder la paciencia. Sin embargo, existen castigos de castigos. Algunos pueden ser un poco ortodoxos, lo que puede ser una contraindicación si lo que quieres es educar a tu minino.

La idea es que el castigo no se vuelva una intimidación innecesaria pues esto conlleva a que el gato deje de confiar en ti y comience a mostrar rechazo.

No respetar sus límites

No es necesario molestar a tus gatos a todas horas. No malentiendas su expresión corporal, por ejemplo, aunque a él le guste que lo acaricies, no le agrada que abuses. Respeta sus límites y aprende a identificar los momentos en los que prefiere estar solo.