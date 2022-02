La felicidad no es para siempre. Los 3 mitos más arraigados para ser feliz Foto: Pexels

La psicología está luchando por romper con la esclavitud de la felicidad y potencializar que se defienda el concepto de “bienestar emocional”.

¿Qué es estar feliz? ¿Es en realidad la felicidad una utopía? Estamos en un mundo donde se ha puesto de moda estar feliz.

Para entender los mitos arraigados a la felicidad y las claves para liberar emociones y conseguir el bienestar emocional, hablamos con la Dra. Ciara Molina, psicóloga y escritora de Crecimiento y Desarrollo personal, quien es conocida en redes como @psicoemocional.

La Dra. Ciara Molina define el bienestar emocional como “un estado de ánimo en el que la persona reconoce sus capacidades para afrontar las diferentes vicisitudes de la vida, de la mejor manera posible”.

Cada día recibimos o leemos mensajes relacionados con la motivación. Todos encaminados hacia un mismo objetivo: conseguir la felicidad permanente.

Pero se debe ser realistas y aceptar que no se puede estar en un estado de felicidad permanente.

LA TRAMPA DE LA FELICIDAD

¿Es en realidad la felicidad una utopía?

Dra. Ciara Molina: No es tanto que la felicidad sea una trampa, sino que lo es el hecho de querer alcanzarla y permanecer en ella para siempre.

Muchas veces tratando de estar y ser siempre felices nos entristecemos al no conseguirlo y nos presionamos porque esto no sea así.

Pero es totalmente normal y necesario sentir todas las emociones, incluso aquellas que no nos gustan tanto.

La vida no es en línea recta, a todos nos surgen situaciones y obstáculos.

Estos pueden alejarnos de la felicidad pero no significa que nuestra vida se esté torciendo o que la felicidad ya no vaya a volver.

LOS 3 MITOS MÁS ARRAIGADOS A LA FELICIDAD

Para la Dra. Ciara Molina la vida es cambiante y nosotros también lo somos.

Si la realidad cambia, pero nosotros no lo hacemos con ella, estamos perdiendo ese equilibrio.

Los seres humanos estamos dotados de un sistema de emociones que cumplen una función y tienen algo que decirnos.

Practicar esa coherencia y aceptación de cada una nos acercará al estado de felicidad que anhelamos, sin presionarnos por permanecer estáticos en este.

Por eso se refiere a 3 mitos arraigados a la felicidad:

La felicidad es el estado natural del ser humano. Ser feliz significa sentirse bien. Si uno no está feliz, algo anda mal.

CLAVES PARA LIBERAR EMOCIONES

- RÍE

Al sonreír el cerebro interpreta que todo está bien, y tanto si es así como si no, nos hace sentir mejor.

- LLORA

Llorar produce liberación de adrenalina, hormona segregada en situaciones de estrés.

También noradrenalina, hormona que actúa como neurotransmisor que contrarresta el efecto de la adrenalina.

El efecto de ambas hormonas produce en el organismo una sensación de desahogo y tranquilidad.

- GRITA

Los gritos son una forma de dejar salir diversas emociones o sentimientos que nos resultan difícil de expresar con palabras: la ira, el estrés, la rabia, el sufrimiento, etc.

- EJERCICIO FÍSICO

Nadar, correr, bailar, cualquier ejercicio físico nos ayuda a liberar endorfinas y así mejorar nuestro estado de ánimo.

- ESCÚCHATE

Observar el lenguaje que utilizas en tu diálogo interno te llevará a descubrir el amor que sientes por ti.

Finalmente la Dra. Molina dijo que la mente está “diseñada” para sobrevivir, por lo que pondrá más atención en las emociones desagradables que en las agradables.

“Los psicólogos decimos que si la mente te manda señales de que necesitas parar (ser) y tú no le haces caso (porque no dejas de hacer), entonces te para ella. Generalmente empieza por cuadros de estrés o ansiosos, que mal gestionados o no dedicándoles la atención que merecen, acaban por convertirse en cuadros depresivos”.