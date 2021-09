Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la nueva edición de la Revista Cromos

“Amo al Messi que se niega a caerse cuando le pegan, al que gana partidos solo como si fuera algo normal, al que mete tres goles y al día siguiente lleva a sus chicos al colegio como si fuera un tipo cualquiera. Al que hace mejor que nadie lo que hacen todos y hace, además, lo que nadie hace”, así lo describe Jorge Valdano.

Sus palabras son las más acertadas para el astro que partió la historia del fútbol en dos. Aunque está en el epílogo de su carrera (tiene 34 años), sigue moviendo masas en los cinco continentes. Es imposible saber cuántas temporadas le quedan al máximo nivel, lo único cierto es que Messi sigue siendo el genio que en cada partido descresta con una asistencia de antología o con un gol inolvidable.

Podemos quedarnos horas estudiando sus récords, sus goles, sus gambetas, sus triunfos y hasta las pocas veces en que un título se le escapó de las manos. Es un futbolista que representa como pocos la idea de la perfección: “Me dijeron que los hombres son iguales en los ojos de Dios. Este jugador te hace pensar seriamente acerca de estas palabras”, afirmó Ray Hudson, exfutbolista inglés.

El amor y la familia son sus pilares. En este nuevo número de Cromos, descubrirás su lado humano junto a sus tres hijos y su esposa Antonela Roccuzzo. “Ella lo es todo para mí, tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos hace tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, confesó Messi.

A los pormenores de su relación se suman otros temas. En las páginas de Cromos hay una entrevista con el librero Álvaro Castillo Granada, un especial dedicado al amor y a la amistad, los mitos y verdades de los alimentos que supuestamente adelgazan y un artículo sobre la resistencia de las mujeres afganas tras el regreso del régimen talibán. En la sección Psicología, leerás sobre las Personas Altamente Sensibles (PAS) y en Tendencias descubrirás las últimas propuestas en vestidos y trajes para las novias y los novios.

