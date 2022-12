Margarita: una emprendedora con mucho campo

Margarita recuerda con orgullo el día que sus hijas Jenny y Margaret se fueron a Bogotá para estudiar en la universidad, un logro que sumó al suyo, cuando se convirtió en administradora de empresas.

Ella junto con Manuel Darío, su esposo, un campesino de pura cepa y experto en el arte de la molienda, supieron cómo mezclar el conocimiento empírico con los conocimientos profesionales de sus hijas, para crear una empresa que simboliza el esfuerzo de la familia Linares Bohórquez. “Somos un ejemplo para las nuevas generaciones, invitamos a los jóvenes a no irse del campo, queremos que tengan sus propias empresas en la ruralidad, demostrarles que sí se puede. Hacemos el proceso desde el cultivo de la mata de caña hasta llegar a transformar el producto en panela instantánea en diferentes sabores”, explica Margarita, quien es además líder comunitaria en su región.

Actualmente, Tropipanela hace parte del programa de “Bienestar Rural” de Compensar, a través del cual la entidad acompaña procesos de innovación e inclusión productiva de familias campesinas como la de los Linares Bohórquez, contribuyendo así a sembrar bienestar en la zona rural de Cundinamarca.

La vereda Lajitas, en el municipio de Guaduas, ha sido testigo del crecimiento de Tropipanela, que emplea actualmente a más de 30 personas de la zona, como una demostración de amor y fe en el campo, donde Margarita y su familia permanecerán ayudando a cosechar un mejor futuro para el país y donde seguirán trabajando hasta que ese dulce sabor del esfuerzo y la perseverancia llegue a otros continentes, convertido en panela.

Tropipanela es un generador de empleo en Guaduas. Les ha abierto las puertas a los jóvenes y a los adultos. Su objetivo es visibilizar el potencial de la empresa campesina.

“Pensar en lo que hemos logrado me da nostalgia, me hace sentir emociones, me hace sentir que vale la pena ser campesino y producir”: Margarita.