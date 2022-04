¿Matrimonios en el metaverso? Así lo celebran las parejas Foto: Pixabay

El metaverso es un mundo virtual al que las personas pueden acceder a través de dispositivos para sentir que están allí dentro.

Este nuevo concepto consiste en crear un personaje o un avatar para poder interactuar con otros. Esto se hace por medio de gafas de realidad virtual.

Lo que busca es que las personas hagan las mismas cosas de la realidad pero en este mundo tecnológico, como ir de compras o de fiesta pero sin salir de la habitación.

Con la llegada de la pandemia la virtualidad tomó mucha fuerza y uno de los temas que más se hizo común fue los matrimonios a través de estas plataformas.

Pero, ¿te casarías en el metaverso? Así lo están haciendo las parejas en este mundo virtual.

¿Matrimonios en el metaverso? Así lo celebran las parejas

Traci y Dave Gagnon son la primera pareja que celebró su matrimonio en el metaverso a finales del año 2021.

Ellos se conocieron a través de la virtualidad y por tanto celebrar su unión en este mundo no era algo sin sentido.

Otra de las parejas que decidió casarse en este mundo virtual fue la conformada por Dinesh Padmavathi y Janaganandhini Ramaswamy.

Para ellos esta fecha tan especial merecía una decoración fuera de lo común y por eso optaron por la temática de Harry Potter.

“Fue muy emotivo y me sentí increíblemente feliz. Recibí su bendición (de mi padre) (…) Si no fuera por la pandemia, creo que me hubiese negado a hacer esto”, dijo Jagananandhini en una entrevista a la DW.

Uno de los detalles que más llamó la atención de esta boda fue que el padre de la novia había fallecido en abril de 2021 pero gracias a la tecnología pudo estar en el matrimonio.

Ventajas de los matrimonios en el metaverso

Las parejas pueden escoger cualquier parte del mundo para contraer matrimonio. Puede ser una isla, París, un universo mágicos, etc.

No hay límites. Aquí la imaginación es parte fundamental para hacer una boda inolvidable. Las parejas pueden escoger cómo llegar, una de estas es en cohete.

El diseño de los personajes o avatares. Si las parejas quieren pueden pedir recrear a personas que ya no están en el mundo real para que asistan a sus matrimonios en el metaverso.

Los costos pueden variar pero se asimilan a lo que se puede llegar a gastar en una fiesta de matrimonio presencial. New York Times publicó un reportaje donde se hablaba de pagos por cerca de USD 10.000

