¿Por qué los carbohidratos no deberían ser el enemigo?

Las dietas bajas en carbohidratos pueden estar ganando popularidad, pero los carbohidratos no son el enemigo. Los carbohidratos correctos alimentan el cuerpo y cerebro, y también suministran una cantidad abundante de nutrientes.

Las dietas bajas en carbohidratos no son nada nuevo, de hecho, han existido por más de 100 años. Desde entonces, han ganado y perdido popularidad. Quienes hacen dieta a menudo se sienten atraídos por estas dietas porque prometen una pérdida de peso bastante rápida. Y, enfocándose en la proteína y las grasas, los planes bajos en carbohidratos hacen un buen trabajo a la hora de controlar el hambre. Pero las dietas bajas en carbohidratos tienen su lado negativo también.

Lea también: Receta para preparar brochetas de pollo con marinada asiática

¿Por qué los carbohidratos son importantes?

Los carbohidratos no se merecen su mala reputación. Es más, son la fuente de energía principal del cuerpo. Cuando comes carbohidratos, se descomponen en forma de un tipo de azúcar llamada «glucosa» que llega a tus células, tejidos y órganos por medio del torrente sanguíneo. Mientras todo tu cuerpo depende de un suministro continuo de glucosa, tus músculos la almacenan en una forma llamada «glucógeno» para proveer energía de manera instantánea, y tu cerebro depende casi exclusivamente de glucosa, la cual sirve como combustible.

Los carbohidratos se encuentran en muchos alimentos, algunos más nutritivos que otros. Los vegetales, las frutas, los granos integrales y los frijoles son fuentes naturales y nutritivas de carbohidratos. Estos alimentos no solo proveen los carbohidratos que tu cuerpo necesita, sino también una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes (muchos de los cuales actúan como antioxidantes y protegen tus células). El problema es que muchas personas comen demasiado de los carbohidratos menos nutritivos, como aquellos que se encuentran en los azúcares y dulces y en los granos refinados y altos en almidón (como el arroz blanco, la pasta, el pan blanco, y en los cereales refinados y endulzados para el desayuno).

¿Qué pasa cuando comes una dieta demasiada baja en carbohidratos?

Cuando no comes suficientes carbohidratos para suministrar glucosa a tus células, tu cuerpo es forzado a descomponer las grasas corporales para obtener energía. En lugar de producir glucosa, el resultado final de la descomposición de las grasas son los compuestos llamados cetonas (así es como la dieta “Keto” o dieta “cetónica” obtiene su nombre). El cuerpo está programado para hacer este cambio cuando está hambriento para mantener el sistema funcionando. Cuando consumes una dieta balanceada, se producen menos (si es que alguna) cetonas. Pero en una dieta muy baja en carbohidratos, tu cuerpo es básicamente engañado para que piense que no recibirá ningún combustible, por lo que entra en un estado llamado cetosis.

También puedes leer: Amaia Montero ‘se subió al ring’ contra La Oreja de Van Gogh

Comer los carbohidratos correctos importa

Si bien tu cuerpo puede adaptarse a funcionar con cetonas, ten en cuenta que este no es un estado fisiológico normal, es un mecanismo de defensa que tu cuerpo utiliza para mantenerlo en funcionamiento. Un plan de carbohidratos muy bajo no es balanceado y es difícil de mantener, lo que significa que es probable que se recupere cualquier pérdida de peso. Lo más importante es que un plan de carbohidratos muy bajo elimina no solo los carbohidratos poco nutritivos, como los dulces, sino que también limita las frutas, los vegetales, los frijoles y los granos integrales con variedad de nutrientes; esto quiere decir que es muy probable que pierdas abundantes nutrientes que brindan estos alimentos.