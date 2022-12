Aunque en ocasiones quieras tener tiempo a solas, puede que tu perro no te lo permita. De hecho, nuestras mascotas tienen una gran facilidad para mezclarse en nuestro tiempo por más íntimo que este parezca. Incluso, es posible que tu canino no conozca el significado de esa palabra pues hacen sus necesidades abiertamente.

El apego de un perro hacia su compañero humano es algo natural que además de demostrar la buena relación que llevan, significa que al perro le gusta estar cerca de ti. Además, lo más seguro es que no te siga solo al baño, si no, a otros lugares que te gustan y por lo tanto también a él.

Puedes leer: 5 razas de perros pequeños perfectos para vivir en apartamentos

Los perros requieren de cuidados constantes y diarios para sean felices y sanos. Foto: Pexels

Teniendo en cuenta lo anterior, aquí te contamos el porqué de esta actitud peculiar en tu perro de seguirte a todos lados, sobre todo, al momento al que vas al baño.

¿Por qué tu perro te acompaña al baño?

El veterinario y etólogo Ricardo Luis Bruno ha escrito en el portal especializado Experto Animal las razones por las que un perro sigue siempre a su amo al baño:

Para protegerte

Debido a que en el momento en que él hace sus necesidades se siente una mascota vulnerable, puede que crea que a ti te pasa lo mismo. Su instinto protector se activa y quiere estar a tu lado supervisando que no te pase nada malo.

Lee también: ¿Qué razas de perros tienen la esperanza de vida más larga?

Hiperapego

En ocasiones, el motivo del apego es que sufre de excesivo apego hacia su compañero. Aunque le guste estar cerca es normal, nada en exceso es lo suficientemente sano.

“Una cosa es que el animal tenga un apego con su tutor y otra es que genere un excesivo apego, pues esto hace que en los momentos en que no está con su tenedor responsable, el perro entre en un estado de ansiedad excesiva que lo lleva a exhibir conductas indeseadas”, explica Luis Bruno.

Comportamiento adquirido desde cachorro

Desde que los perros son cachorros van adquiriendo comportamientos que los marcarán el resto de su vida. Por ello, si lo has acostumbrado desde bebé a que te siga mientras vas al baño, lo más seguro es que también lo realice de adulto.

Curiosidad del perro

Cuando el perro no logra entrar al lugar en el que estás, es posible que quiera saber qué es lo que está ocurriendo al otro lado de la puerta y porqué él no puede estar allí contigo. Es algo que pasa, como hemos dicho, cuando el perro es muy apegado a su amo.

Puedes leer: Las 5 razas de perro más nobles

Ten en cuenta que si no te gusta este comportamiento en tu perro debes ser paciente y enseñarle, poco a poco a que debe respetar tus momentos de privacidad. Esto no significa que solamente no deba entrar al baño, también, a espacios como el supermercado.

Cuando eduques a tu perro debes acudir a un experto para que te instruya en lo que debes hacer. Además, recuerda que las señales deben ser específicas como “quédate” o “siéntate”, entre más cortas y contundentes, mucho mejor para su comprensión.