¿Qué significa soñar que vuelves con tu ex? te respondemos

¿Por qué soñamos con una expareja? La terapeuta de sueños Pilar nos cuenta por qué a veces soñamos con nuestro ex y qué debemos aprender de ese sueño.

En entrevista con la Revista Cromos, Pilar Ibáñez cuenta que pueden existir varias situaciones por la que soñamos con una expareja. “La primera de ellas es porque en el momento histórico de la relación, hubo algo que no se habló, algo de lo cual no llegamos a un acuerdo con esa persona o no supimos solucionar en esa época, o nos quedamos con muchas preguntas que no fueron resueltas”.

Según Ibáñez cuando se terminan las relaciones de pareja de manera abrupta y quedan un montón de interrogantes, en ese momento por la rabia y las emociones no se hablan, entonces quedan pequeñas heridas abiertas.

En la mayoría de los casos en nuestro diario vivir cuando estamos en nuestras actividades, volvemos sin querer a abrir esas heridas que están por ahí, y al soñarnos con nuestra expareja nos recuerda que tenemos la tarea de sanar y hay que hablarlo.

“Si no se puede hablar con la persona, lo ideal es que reflexiones contigo mismo los errores que cometiste en el pasado para poder pasar la página y continuar sanamente”, comentó la conferencista y terapeuta de sueño Pilar Ibáñez.

Por otro lado, Pilar comenta que en otros casos, soñar con nuestra expareja puede significar que debemos entrar en un proceso de reflexión para saber cuál es el tipo de pareja que debes tener a futuro. “Debes hacerte la pregunta de qué quiero y cómo quiero que sea esa persona en tu vida”.

“A veces este tipo de sueños nos muestran la otra cara de la moneda, es decir, debes acordarte de cómo eras cuando estabas junto a esta persona y cómo estás ahora, una persona distinta, tranquila y con paz”.

Otros motivos según analistas oníricos aseguran que incluso odiar a tu expareja es normal que sueñes con él o ella. Soñar con volver con una ex pareja indica que nunca has dejado cerrar esa puerta. En la mayoría de casos es signo de que se han quedado ciertas conversaciones pendientes. De alguna manera, necesitas salir de dudas sobre qué habría ocurrido si los dos hubieran sido sinceros.

Por el contrario, si tu relación con tu ex fue positiva y quedó en buenos términos no hay que preocuparse y no lo tomes de forma literal. En este caso tu ex representa algo de tu pasado, un asunto importante que todavía no has resuelto y con el que estás cargando de forma innecesaria. Así que investiga en tu interior qué es exactamente lo que te está torturando, pero no busques necesariamente alrededor de tu ex, puede ser en el trabajo, con un compañero, con una amiga o amigo.

Pilar también comenta que este tipo de sueños no son malos, sino aparecen en el momento correcto para el crecimiento espiritual y emocional de cada uno de nosotros.