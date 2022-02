“Solo hago negocios”: el estafador de Tinder niega haber engañado a mujeres

“Con la plata que gané en mi trabajo me puedo pagar vuelos privados", dijo la pareja de Leviev. Foto: @Kate_konlin

Simon Leviev, más conocido como El estafador de Tinder, está en la mira de los espectadores del documental producido por Netflix. En esta pieza, varias mujeres aseguran haber sido estafadas por él.

Después de semanas de silencio, Leviev salió a defenderse y a presentar a su novia modelo. “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder”, dijo a Inside Edition al ser consultado por su caso.

En la entrevista, sin pelos en la lengua manifestó lo siguiente: “No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce, así que no puede juzgarme”.

Leviev, cuyo nombre real es Simon Hayut, sostuvo que sus exparejas “no fueron estafadas ni amenazadas”.

El estafador de Tinder y su novia

Kate Konlin es una modelo que también suele publicar fotos en jets privados y en planes que pocas personas pueden darse el lujo de disfrutar.

Por el estilo de vida que proyecta, es inevitable preguntarse por el origen de los recursos que le permiten costear sus lujos. “Con la plata que gané como modelo me puedo pagar vuelos privados. No es por eso que estoy con Simon”, aseveró al portal Fashion Forward.

La argentina que lo conoció

Su testimonio lo publicó The Mirror. “Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba bastante. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría conocerlo. Tenía curiosidad”, confesó Valeria Calpanchay.

La reunión se dio en 2018. “Fue muy espontánea y sucedió un día después de que coincidimos. Acababa de terminar el trabajo y me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba libre para encontrarnos. Creo que envió un mensaje de voz”.

La salida en Múnich, Alemania, no tuvo ingredientes especiales. A Valeria le resultó sospechoso que Leviev hablara mucho de sí mismo y que presumiera una fortuna.

Posteriormente, al ver el documental de Netflix, la argentina ató cabos. “Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional”.