Esta situación de la COVID-19 ha afectado al mundo entero y la oncología no es la excepción. Sin embargo, la pandemia no debe frenar el hecho de que una paciente consulte al especialista sobre esta patología.

Para el médico José Caicedo Mallarino, cirujano y mastólogo de la Clínica del Country comenta que los pacientes deben hacer un chequeo médico que consta de tres partes: autoexamen, que es de autoconocimiento, se debe hacer mensual, del quinto al octavo día después de que las mujeres tienen la menstruación, con la idea de conocerse sus senos y notar si algo cambia de mes a mes; no se debe hacer más frecuente porque no se notarían cambios.

Sin embargo, para Caicedo esto solo no es suficiente, por eso, debe practicarse un examen periódico anual con un médico, a la par del chequeo regular de otras cosas. “El médico general o ginecólogo, debería revisar muy bien las mamas de las pacientes para complementar el autoexamen y verificar que no haya cambios”, comenta el mastólogo.

Los anteriores en cuanto a los chequeos que se deben hacer. Si ya hay un diagnóstico de cáncer de mama, lo importante es diagnosticarlo tempranamente, eso se logra con toda una escala de exámenes y procedimientos, para que se confirme con la biopsia.

Actualmente existen tratamientos a partir de las cirugías conservadoras -que no requieren retirar todo el seno- o, si es necesario, se cuenta con una reconstrucción de los senos de forma inmediata.

La quimioterapia cada vez más específica y menos tóxica, hormonoterapia como parte del manejo del 60 al 70% de los tumores que dependen de la parte hormonal, radioterapia como complemento de la cirugía conservadora y, además, contamos con varias especialidades que tienen que ver con patología de mama, como radiología, rehabilitación, oncología; psicología, fisioterapia, genetista, consejería genética, nutricionista oncológico y todo lo que gira en torno a esta patología.

Otra de las recomendaciones es que las mujeres visiten anualmente a su ginecólogo o médico de cabecera para realizar los exámenes de prevención y diagnósticos.

“Se aconseja realizar una mamografía anual a partir de los 40 años; este examen de tamizaje se realiza en ausencia de síntomas, a manera de rutina”, señala el mastólogo José Joaquín Caicedo.

De acuerdo con el sistema de salud de Colombia, esta reglamentada la mamografía como examen de detección a partir de los 50 años. Pero la recomendación de las distintas asociaciones médicas internacionales es a partir de los 40 años, o antes si hay algún signo de alarma o antecedente familiar.

De otro lado, la situación del COVID-19 ha afectado al mundo entero y la oncología no es la excepción, sin embargo, el coronavirus continua y vamos a tener que seguir conviviendo con él. Tenemos que tomar todas las medidas de prevención, sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esto no debe frenar el hecho de que una paciente consulte a un médico porque de tener algo y no consultar a tiempo se puede dar lugar a que esa situación que podía ser detectada precozmente, avance.

“Debemos seguir conviviendo con esta pandemia, tenemos también que consultar a los médicos, ya sea por patología mamaria u otra patología, para evitar que esto sea un problema posterior”, Concluyó Caicedo.

Por otro lado, el médico José Ismael Guio Ávila y especialista en Mastología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y adscrito al Hospital San José, nos cuenta algunos sobre el cáncer de mama.

-Es el cáncer en mujeres con más alta incidencia (aparición más frecuente en una determinada población por una unidad de tiempo que es un año)

-Sera el cáncer más prevalente en el mundo, debe ser manejado como una enfermedad crónica.

-Su manejo es multidisciplinario (oncología clínica, mastología, psiquiatría, radioterapia).

-No obedece la aparición del cáncer de mama a un solo factor, es por el contrario multifactorial.

-No existe una vacuna específica, su detección obedece a múltiples estrategias diagnósticas y de sospecha clínica.

-Un diagnóstico temprano permite una mejor intervención con intenso curativa y mejor calidad de vida.

-Conocer sobre la enfermedad es fundamental en autocuidado.

-Las cirugías hoy en día están destinadas a preservar su resultado estético.

-En caso de mastectomía existe posibilidad de reconstrucción.