Ella es la hija de Marcela Posada, la Jirafa de ‘Betty, la fea’. ¡Son igualitas!

Marcela Posada, conocida por su icónico papel de Sandra Patiño en ‘Yo soy Betty la fea’, mismo que retomó en la nueva temporada que se puede ver en Prime, ha conquistado a miles de fanáticos con su actuación en la popular serie. La actriz, también recordada como ‘la jirafa’, no solo ha sido reconocida por su talento, sino también por su vida personal, que ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores.

A pesar de mantener su vida sentimental en reserva, Marcela Posada ha compartido detalles de su relación con su hija, Nataly Arbeláez, quien ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la actuación.

A sus 28 años, Nataly ha logrado participar en varias producciones y ha captado la atención de más de 30 mil seguidores en Instagram, destacando no solo por su talento, sino también por su belleza.

Así luce la hija de Marcela Posada, de ‘Yo soy Betty, la fea’

Posada no oculta su orgullo por el éxito de su hija. Además de su carrera, Nataly convirtió a Marcela en abuela hace unos años, un rol que la actriz disfruta profundamente y suele presumir en sus redes sociales.

De hecho, el vínculo entre Marcela y Nataly sigue siendo un tema de admiración entre sus seguidores. Los fanáticos no dejan de elogiar a ambas cuando publican fotos juntas, comentando cosas como “parecen hermanas” o “son tan geniales”. Muchos también han asegurado que son “Súper lindas” y que “ella (Marcela) es una súper mamá”. Sin duda, el público no solo aprecia su trabajo en la televisión, sino también la maravillosa relación que tienen en la vida real.

Te puede interesar: Betty, la fea 2: el ‘problemita’ que pudo dejar afuera el personaje de Aura María

Cabe recordar que, recientemente, Nataly contrajo matrimonio con Sebastián Ledesma, un momento especial que Posada no dejó pasar sin dedicarle unas emotivas palabras: “La niña que llegó a mi vida en el momento menos esperado para llenarla de retos, amor, aprendizaje, la mujer que con su disciplina y entrega a su hija me sorprende y me llena de orgullo, ahora la esposa que encuentra su hogar en los brazos de un hombre maravilloso”, fue el mensaje de Marcela para su hija en una publicación que generó miles de reacciones, en las que los fanáticos no dejaban de elogiar a la actriz y a su hija.

*Contenido generado con asistencia de la IA.