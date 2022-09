La nueva apuesta de Andrés Llinás en el mundo de la moda

En los últimos años, Andrés Llinás se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol colombiano, el defensa central de Millonarios incluso ha sido mencionado como uno de los que más proyección internacional tiene, entonces muchos vaticinan que pueda ser contratado por los grandes clubes del mundo, es decir, hay que mantener el ojo puesto en él.

Andrés Llinás es la nueva imagen de MNG Colombia

Debido a este interesante perfil, MNG Colombia lo fichó y lo tiene como el protagonista de su nueva campaña de moda, en esta aparece usando la nueva línea masculina que incluye varios básicos y prendas clásicas para todo momento.

La marca catalana escogió al bogotano en el marco del lanzamiento de la colección Otoño – Invierno 2022, en esta se muestra a la perfección su estilo personal, algo con lo que fácilmente se pueden identificar los colombianos, pues son opciones prácticas y versátiles desde un óptimo repertorio de materiales y tejidos que se adaptan al día a día del hombre contemporáneo, las prendas van desde los estilos más casuales a los más formales.

Este suceso marca el primer acercamiento del futbolista al mundo de la moda, demostrando que tiene un gran futuro como personaje público. A partir de esta alianza, Andrea Silva, directora de mercado de MNG, comunica que el objetivo es:

“Reforzar el posicionamiento de nuestra línea masculina, la cual queremos seguir expandiendo con la apuesta que hacemos por Llinás debido a que es uno de los nuevos referentes en la industria del fútbol colombiano y quien gracias a su estilo a la hora de vestir y valores en la cancha se convierte en la nueva imagen de la marca”.

Andrés Llinás habla de su estilo y otros detalles:

Cromos entrevistó a Andrés Llinás para conocer un poco más de este nuevo paso y su estilo a la hora de vestir. Para empezar, mencionó qué significa para él ser la imagen de Mango en Colombia:

“Para mí es una etapa muy importante en mi vida, estar con una marca tan famosa mundialmente, que ya ha tenido a futbolistas muy importantes, como Antoine Griezmann o Gerard Piqué. Esta nueva línea masculina, con la que me siento tan identificado, hay tanta variedad y he aprovechado los looks para mi vida cotidiana”.

Teniendo en mente que la mayoría de veces que vemos al jugador de fútbol es en las canchas y con su uniforme, mencionó cómo describe su estilo personal a la hora de vestir:

“En mi vida personal la idea es estar muy sencillo, lo más cómodo posible, por más de que sea un evento formal, la comodidad no me falta y eso es lo más importante en las prendas que uso”.

Asimismo, Llinás confesó cuáles son esas prendas que no pueden faltar en su guardarropas: “Un blazer, un suit para las ocasiones formales, muchas veces me gustaría una gabardina porque me gusta mucho ese estilo, de pronto también los hoodies, los chalecos, me gustan mucho, también los pantalones de color negro”.

Para terminar, el integrante de Millonarios habló de cómo ve el futuro del fútbol colombiano para este año y el siguiente:

“Yo creo que el fútbol colombiano cada vez está a mejor nivel, la liga colombiana cada vez tiene mejores jugadores, los equipos están jugando mejor, entonces creo que está creciendo mucho más”.