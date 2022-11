Hombres: 4 tips para usar cinturón y verse moderno

El cinturón es un accesorio que despierta diversas opiniones, hay quienes que dicen que daña el sentido cool de un look, o que si el pantalón se ajusta correctamente no es necesario llevarlo, mientras que otros están a favor de uso, calificando de muy mal gusto no usarlo, ya que es un signo de distinción y etiqueta en cualquier outfit, especialmente cuando se trata de contextos más formales.

Sin embargo, podríamos ver al cinturón, o la correa, como una herramienta práctica que complete nuestras pintas, para darle más estilo y quedar mucho más cómodos.

Si tienes que asistir a un evento importante o más serio, usar uno será el plus perfecto para el atuendo que escojas, sin importar la edad que tengas. Ten presente que hay maneras de llevarlo sin caer en una referencia anticuada, pero también debe ser uno correcto, no necesariamente ese único que tienes en el closet que usas de vez en cuando para acompañar tus chinos o tus jeans. A continuación, te damos unos tips para escoger el modelo perfecto para pintas formales y con ese toque moderno que tanto buscas.

El poder de una buena hebilla

Para un estilo clásico pero contemporáneo debes escoger un cinturón que tenga hebilla pequeña, sea sencilla y pulida. No te dejes deslumbrar por los diseños de anillo, de caja, o una gran placa al estilo vaquero. Decídete por una opción más sutil, tradicional y moderna, atributos que se deben ver reflejados en el tipo de metal, ya sea negro o plata, con acabado pulido. No necesariamente debe ser brillante, hay algunos diseños mate que pueden contribuir a esa formalidad y elegancia que tanto deseas.

Cuidado con el material

De repente se nos puede venir la correa que usaba nuestro papá o algún abuelo, lustroso como sus zapatos. Tú no tienes que hacer lo mismo, sin caer en lo informal o lo desgastado, a lo estrella de rock, puedes conseguir cortes decididos y sobrios, de piel lisa, sin que brille, o que tenga un grano muy fino. Si deseas arriesgarte, puedes escoger un patrón de reptil, o escoger uno que posea mezclas de tejido y piel.

El grosor también importa

Un cinturón elegante, especialmente si va destinado a un traje de sastre, debe ser, siempre, de una pulgada y media. Si quieres ser un hombre moderno, no es necesario alinear la hebilla con la línea de tus botones o la cremallera del pantalón, puedes ponerla ligeramente de lado, eso le dará un toque cool.

Piensa diferente

No necesariamente todo el conjunto debe combinar, o sea, el color del calzado no debe dictar el de los accesorios. Es decir, si tus zapatos y reloj son negros, la correa no tiene por qué ser del mismo color. Si la ocasión lo permite, puedes jugar con el look y usar un tono de azul oscuro, café, verde botella o vino tinto. Desde que se vea elegante todo se vale, además te dará más carácter y personalidad.