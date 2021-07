Sostenibilidad y lujo: más allá del marketing tradicional

En entrevista con Lina Bustillo, empresaria colombiana experta en negocios de bienes y servicios de lujo, sostenibilidad, estrategia de productos y servicios de alta gama, nos cuenta dentro de su misión porque se está desmitificando el lujo, el cual está basado en los pilares del lujo extranjero (europeo), desligándonos de una cultura aspiracional. Sin embargo, ahora entra a una etapa fortalecido, con el lujo original y de nuestras raíces.

¿De qué se trata la desmitificación del lujo?

El lujo es un concepto que viene cambiando constantemente por las varias interpretaciones que le dan los consumidores dado a la percepción del manejo de la imagen del individuo por las marcas de lujo tradicionales. Algunas veces vemos como la palabra “lujo” es utilizada como herramienta comercial y no es fiel al concepto. Es decir, se asocia a la sensualidad, a la opulencia, al gasto desmesurado y no a la alta calidad, a la herencia o a la autenticidad.

La desmitificación de lujo trata de separar esos aspectos psicosociales que le hemos puesto al concepto de lujo, como lo es el posicionamiento social, el ego, la petulancia, la misma inseguridad del individuo, de los valores intrínsecos el concepto de lujo. Cuando purificamos el concepto logramos entender que el lujo va ligado a su denominación de origen, a la sostenibilidad, a la innovación y otros pilares que no sólo desmitifican el lujo, sino que lo actualizan al contexto en el que nos encontramos hoy día.

Las artesanías son hechas, tradicionalmente, con materiales y recursos naturales. ¿De qué otra forma la artesanía es sostenible?

Efectivamente una de las características de la sostenibilidad en el universo de las artesanías es el uso de materiales locales lo cual reduce el impacto ambiental por tener una producción local.

Por otro lado, debemos tener presente que, el fomento de la artesanía y en este caso particular, a través del lujo genera empleo. Ocasionando así, integración en el tejido social, dando un reconocimiento a las manos artesanas y preservando el patrimonio cultural.

Otro de los puntos que me ha llamado la atención es que el trabajo artesanal es fiel a la vida lenta. Es decir, no pertenece a una producción masiva, lo cual respeta los tiempos y los estilos de vida de la comunidad artesana. Esa integración con el estilo de vida genera un bienestar para quienes ejercen esa labor y es congruente con la promesa de la exclusividad en el lujo.

¿Cómo el lujo es una forma de fomentar la sostenibilidad?

Partiendo de la base que no todas las ofertas de lujo fomentan la sostenibilidad. Las ofertas que tienen propósito y son fieles a los pilares del lujo, ajustados a las necesidades del mundo actual, son las ofertas de lujo que pueden fomentar la sostenibilidad.

Siendo así, cuando se es fiel a la alta calidad, los productos tienen durabilidad, es decir son productos longevos y la longevidad hace parte de la sostenibilidad. Así, no hay necesidad de estar cambiando y comprando productos nuevos por tener falencias en la calidad de un producto.

¿Qué hace Lina Bustillo para impulsar la sostenibilidad en el país?

Actualmente en el proceso que llevo, me dedico al despertar de conciencia acerca del lujo latinoamericano con pilares de sostenibilidad. Considero que es importante ser parte del semillero y germinado de ideas sostenibles dentro del sector del lujo con su posterior implementación a través de protocolos. Por eso me dedico a asesorar marcas latinoamericanas, a diseñar programas de capacitación corporativa, programas académicos si se me da la oportunidad y estoy próxima hacer el lanzamiento de mi libro acerca de los pilares de lujo latinoamericano.

¿Cómo ha evolucionado la palabra lujo en los últimos años?

La palabra “lujo” en los últimos años se viene utilizando más como una palabra comercial, generando conflicto con el concepto. Vemos el uso de la palabra lujo en frases como “descuentos de lujo”, que han logrado una incongruencia a tal punto que hay una mala interpretación del concepto en el mercado. Adicionalmente la masificación de las marcas de lujo fortalece la confusión, puesto que no es fácil diferenciar qué productos son de lujo, inclusive dentro de marcas posicionadas como tal.

Ahora, el concepto de lujo viene teniendo una evolución y parto desde los años setenta cuando la oferta de lujo tiene un gran cambio. Puesto que, la rentabilidad de las marcas comienza a liderar las decisiones de producción bajando la calidad como lo expone la periodista Dana Thomas en su libro “Deluxe”. Hoy en día, dada la coyuntura mundial, el concepto de lujo está siendo forzado a evolucionar, hacia la transparencia. hacia la integración, hacia el propósito y la conciencia colectiva.