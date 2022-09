¿Cómo deshacerse de los ojos cansados con maquillaje?

La fuerte rutina del día a día puede terminar en una gran muestra de cansancio y esto se evidencia en nuestros ojos, dormir mal, una jornada extenuante de trabajo, algún problema que nos preocupa, todo esto lo demostrará nuestra mirada. Menos mal contamos con una excelente herramienta y amigo aliado, el maquillaje.

Para combatir los ojos cansados, se puede buscar ayuda en un delineador que ilumine al instante esta parte tan importante del rostro.

“También puede crear la ilusión de unos ojos más grandes; me encanta usar un lápiz delineador que ilumine en las esquinas interiores para alargar y engañar la forma”, confiesa Lisa Aharon, maquilladora de celebridades como Florence Welch, Rachel Brosnahan y Kate Bock.

La experta recurre a un lápiz delineador en un tono crema o hueso para neutralizar o cubrir ese tono rosa o rojizo de la línea de agua del parpado inferior, es como si fuese un corrector de color para los ojos y se abriera la mirada en cuestión de segundos.

¿Cómo escoger el color del delineador?

Si todavía no te queda muy claro qué color debes escoger para lograr este maravilloso efecto, Aharon menciona: “Depende del tono de tu piel, del color natural de tu línea de agua y del efecto que pretendas conseguir”.

Más adelante agrega la maquilladora: “Para el día a día, prefiere un tono blanquecino o nude, que es más versátil y sutil que un blanco intenso. El blanco brillante puede dar una sensación más editorial o teatral, aunque en la piel clara se notará menos”.

Entonces, si eres de piel bronceada a morena, es mejor irse por tonos beiges o cremas, y entre más blanca sea tu tez, más claro puedes usar este delineador, aunque el blanco puede llegar a ser demasiado, todo depende del resultado que quieras obtener.

Secreto de las estrellas

Las famosas conocen muy bien este truco, por ejemplo, Victoria Beckham, que tiene su propia línea de maquillaje, utiliza un delineador claro de su marca para deshacerse de unos ojos cansados, “Es muy raro que tenga una noche completa de descanso, pero, gracias a esto, nadie tiene por qué saberlo”, recomienda la diseñadora.

“El tono neutro equilibra cualquier rojez a lo largo de mi línea de agua e ilumina el blanco de mis ojos. Casi lo considero parte de mi rutina de cuidado de la piel. Si me salto el maquillaje, puedes confiar en que no me estoy saltando mi Lápiz Iluminador Instantáneo para la Línea de Agua. Me gusta llamarlo el momento mágico de mi rutina”, añade la británica.

Truco Cromos

Escoge un lápiz delineador que sea de larga duración para que no tengas que preocuparte de que se corra a lo largo de día, sin embargo, si quieres un paso extra para evitar que esto suceda, luego de aplicar el delineador, séllalo con un poco de sombra de ojos que sea del mismo color.