Los lenguajes del amor: cuando amar no se trata solo de sentir, sino de entender

El amor no es solo un sentimiento, es un idioma. Se construye con gestos, palabras y detalles que a veces parecen pequeños, pero que tienen el poder de fortalecer o desgastar una relación.

Todos amamos de manera diferente y, muchas veces, sin darnos cuenta, lo hacemos en un idioma que nuestra pareja no comprende. Entonces, el amor se convierte en un intento desesperado de comunicarnos sin ser entendidos.

Para la psicóloga Angie Daniela Mancilla, la clave para una relación sólida está en reconocer cuál es nuestro lenguaje del amor y el de nuestra pareja.

No basta con sentir amor, también hay que saber expresarlo de la manera en que el otro lo entienda. Fotografía por: pixabay

Si no sabemos cómo la otra persona se siente amada, sería “como si yo plantara semillas de manzana esperando que me salgan peras”, explica la experta.

¿Cuáles son los lenguajes del amor?

Según el libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, existen 5 formas principales de expresar y recibir amor:

Palabras de afirmación : Las personas con este lenguaje valoran los elogios, las palabras de aliento y las expresiones verbales de afecto.

Tiempo de calidad: Para ellos, lo más importante es la atención plena y compartir momentos significativos.

Contacto físico : Los abrazos, caricias y besos son su forma de sentir amor.

Actos de servicio : Gestos como preparar : Gestos como preparar el desayuno o ayudar en tareas cotidianas son más valiosos que las palabras.

Regalos: No se trata del costo, sino del simbolismo detrás de un obsequio pensado con intención.

Identificar nuestro lenguaje del amor puede ser sencillo si prestamos atención a lo que más nos llena emocionalmente.

La simulación que plantea Angie Daniela para identificar lo que uno prefiere es pensar en una fecha especial: ¿te emociona más recibir un regalo o que alguien pase el día contigo? ¿Te hace sentir amado que te digan cosas bonitas o que te ayuden con algo sin que lo pidas?

Cuando los lenguajes no coinciden: el desafío de traducir el amor

Uno de los errores más comunes en las relaciones es asumir que la pareja se siente amada de la misma forma en la que nosotros necesitamos amor.

Una persona puede demostrar afecto con actos de servicio, cocinando o resolviendo problemas, mientras que su pareja solo anhela palabras de afirmación o contacto físico.

Cuando esto ocurre, puede surgir la sensación de que algo falta en la relación, aunque el amor esté presente.

La psicóloga Mancilla indica que “vale la pena preguntar: oye, ¿tú cómo te sientes amado? ¿A ti qué te gusta más? ¿Qué te diga lo mucho que te amo o que te lleva a comer? Oye, ¿qué te gusta más? ¿Qué te dé un abrazo profundo o que te traiga un regalo?“.

La compatibilidad en los lenguajes del amor no es una regla. No necesitamos que sean iguales, pero sí debemos conocerlos y aprender a hablar el del otro.

La clave está en la comunicación abierta: preguntar y observar qué hace sentir más amado a nuestra pareja, y estar dispuestos a demostrar afecto en una forma que le haga sentido.

Mantener vivo el lenguaje del amor en relaciones largas

El amor no es estático. Cambia con el tiempo, las experiencias y las circunstancias de la vida. Lo que en un principio fortalecía la relación puede volverse rutinario si no hay intención de innovar.

“Neurocientíficamente hablando, una persona cambia de pensamientos alrededor de los 5 años [...]. Eso hace que tú también cambies las maneras en las que tú logras tener y percibir el amor”, afirma Angie Daniela.

Por eso, es fundamental hacer check-ins emocionales con la pareja, preguntar qué cosas los hacen sentir amados en ese momento y estar dispuestos a ajustar las formas de expresión del amor.

También es importante evitar la monotonía: un mismo gesto repetido sin variaciones puede perder su impacto con el tiempo.

Por ejemplo, si el lenguaje del amor de alguien son los actos de servicio, es posible que al inicio una nota en el almuerzo sea suficiente, pero con los años, quizás valore más una cena sorpresa o una ayuda extra en un momento de estrés.

El autoconocimiento: la base del amor sano

No se puede pedir lo que no se conoce. Para recibir amor de la manera correcta, primero hay que saber cómo queremos ser amados.

“El autoconocimiento es vital. A veces la falta de confianza en una relación hace que me acostumbre a no recibir amor y solamente sentirme bien o cómodo con lo que está haciendo, pero no me siento amado”, advierte Mancilla.

El problema de callar lo que se necesita es que, con el tiempo, se puede generar una sensación de vacío o desconexión emocional. A veces, el miedo a incomodar se convierte en la barrera que impide fortalecer una relación.

Lo más importante es atreverse a expresar de manera clara y amorosa qué se necesita, sin desvalorizar los esfuerzos de la pareja.

Si alguien prefiere tiempo de calidad, en lugar de simplemente rechazar un regalo, puede decir: “Gracias por este detalle, me encantó, pero lo que realmente me haría sentir especial es que pasemos más tiempo juntos”.

Test para saber cuál es mi lenguaje del amor

Responde estas 5 preguntas y al final te diremos cuál es tu lenguaje del amor dominante.

1. ¿Qué te hace sentir más amado/a en una relación?

a) Que me digan cosas bonitas y me expresen su amor con palabras.

b) Que pasen tiempo de calidad conmigo sin distracciones.

c) Que me den abrazos, besos o caricias.

d) Que me ayuden con cosas del día a día sin que se los pida.

e) Que me sorprendan con un detalle o regalo significativo.

2. ¿Cómo sueles demostrar amor a los demás?

a) Expresando lo que siento con palabras.

b) Dedicándoles mi tiempo y atención.

c) Con contacto físico, como abrazos o besos.

d) Haciendo favores y ayudando en lo que necesiten.

e) Dando regalos o sorpresas.

3. ¿Qué te molestaría más en una relación?

a) Que no me digan lo importante que soy o no me expresen su amor verbalmente.

b) Que pasen poco tiempo conmigo o estén distraídos cuando estamos juntos.

c) Que no sean cariñosos o eviten el contacto físico.

d) Que no se ofrezcan a ayudarme cuando estoy agotado/a.

e) Que nunca tengan detalles o regalos conmigo.

4. ¿Qué te hace sentir más especial en una fecha importante?

a) Una carta o palabras sinceras sobre lo que sienten por mí.

b) Que me dediquen tiempo sin distracciones.

c) Un abrazo largo y significativo.

d) Que se preocupen por hacerme la vida más fácil.

e) Un regalo bien pensado que demuestre que me conocen.

5. ¿Qué acción te haría sentir más amado/a en un día difícil?

a) Que me digan palabras de aliento y amor.

b) Que se sienten conmigo y me escuchen con atención.

c) Un abrazo fuerte que me haga sentir seguro/a.

d) Que me ayuden con mis responsabilidades sin que lo pida.

e) Que me sorprendan con algo que me haga sonreír.

Resultados:

Mayoría de A: Tu lenguaje del amor es “Palabras de afirmación”.

Mayoría de B: Tu lenguaje del amor es “ Tu lenguaje del amor es “ Tiempo de calidad ”.

Mayoría de C: Tu lenguaje del amor es “Contacto físico”.

Mayoría de D: Tu lenguaje del amor es “Actos de servicio” .

Mayoría de E: Tu lenguaje del amor es “Recibir regalos”.

¿Cuál fue tu resultado?