Así reaccionó Tini Stoessel al cuestionarla por su supuesta amistad con Clara Chía

La separación de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Las últimas canciones de la artista con puyas a su expareja y la actual relación de Piqué con Clara Chía, han sido el blanco de los fanáticos de ambos bandos.

Este pleito ha salpicado a una variedad de personas al rededor del mundo. Entre ellas, la cantante Tini Stoessel, quien años atrás sostuvo una relación con el colombiano Sebastián Yatra.

En TikTok ha estado circulando un video en el que se puede ver a Tini en una tienda. Al lado de ella, hay una mujer de espaldas que, según medios internacionales, se parecía a Clara Chía por su cabello y forma de vestir.

El video generó una gran intriga y de hecho, le acarreó a Tini una variedad de críticas. Esta grabación, suma más 700 mil ‘me gusta’ y más 5 mil comentarios.

Reacción de Tini al preguntarle por Clara Chía

Aunque varias personas confirman que la chica que se encuentra conversando con Tini en el video no es Clara Chía, la propia artista negó a través de una entrevista televisiva en el programa Sale el sol que no conoce a la actual pareja de Gerard Piqué.

En el matutino mexicano Tini se vio sorprendida con la pregunta y aclaró que quien figura en la publicación que circula por redes sociales no es la pareja de Piqué, sino de José, un integrante de su equipo de trabajo.

“¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizá la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”, comentó la cantante.

La publicación en Twitter en la que se desmiente una relación de amistad entre Chía y Tini ya cuenta con más de 50 mil reproducciones, 52 retweets y más de 300 ‘me gusta’.

Clara Chía reaparece junto a Piqué después de supuesto ataque de ansiedad

Según una exclusiva de las periodistas Laura y Lorena Vázquez, del podcast Mamarazzis, la presión mediática ha causado quebrantos de salud en Chía llevándola incluso, al hospital. Sin embargo, estos hechos no habrían impedido que reapareciera feliz al lado del exfutbolista.

“Desde que inició con su relación con Gerard Piqué, tuvo que ser atendida de urgencias en el hospital Quirón de Barcelona con un ataque de ansiedad. Es que la presión en las redes sociales después de la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura”, indicó una de las periodistas.

A pesar de lo afirmado, Clara Chía parece estar mucho mejor e incluso, ha aparecido junto a Piqué. En un video que circula por las redes sociales marcado con el sello de Europa Press se puede ver a la pareja dentro de un vehículo sonriendo.

Inevitablemente, los periodistas en el lugar preguntaron por la situación de salud mental que estaba viviendo Chía, pero, la pareja se rio y evitaron responder la pregunta subiendo el volumen a la música del vehículo.