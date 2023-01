Piqué habría intentado volver con Shakira estando con Clara Chía

Aunque ya pasó más de una semana del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, aún se sigue generando polémica alrededor de la relación protagonista de la composición, en la que la cantante habla de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

La opinión pública ha podido ver varios detalles de la separación entre la artista y el exfutbolista. Incluso, se han conocido varios detalles de la infidelidad que habría cometido el exjugador del Barcelona.

Puedes leer: Video: Hijo mayor de Shakira y Piqué lo desenmascaró en plena transmisión en vivo

Ahora, diversas fuentes anónimas han hablado con periodistas internacionales sobre nuevas particularidades de la relación que tenía la pareja y de lo ha pasado después de su separación. Incluso, han informado que Piqué habría intentado volver con Shakira.

Gerard Piqué intento regresar con Shakira

La nueva canción de Shakira dice en una estrofa: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Esta sería la confirmación que, en algún momento, el exfutbolista habría intentado reconstruir su familia.

Según el paparazzi Jordi Martin, una persona cercana a Shakira le habría llamado para confirmar dicha situación. De acuerdo con lo que cuenta el periodista, la pareja se separó en abril de 2022 y, tan solo un mes después, él le habría pedido reconsiderar la ruptura.

Al parecer, esto sucedió cuando él ya estaba con su nueva conquista, Clara Chía. Martin informa que la barranquillera le dijo no a la propuesta de regresar. ¿Se dio cuenta tarde Piqué del valor de Shakira?

Lee también: Canción de Shakira contra Piqué, generó la reacción del papá de Clara Chía

Cabe resaltar que, según el periodista, Piqué y Clara Chía también estarían pasando por un mal momento. Sin embargo, siguen “más juntos que nunca”. De hecho, se ha podido ver como la mujer lo acompaña a una diversidad de eventos.

Hermano de Shakira revelócómo está realmente la cantante

La colombiana diariamente está en los titulares debido a su situación sentimental y su separación con el exjugador Piqué, pues si bien su relación era una de las más amables ahora resultó siendo casi un vínculo de venganza.

Por un lado, Shakira publicó la canción con Bizarrap en la que sus palabras fueron balas para el ahora empresario y su nueva pareja y del otro lado, Piqué respondió haciendo referencia a las pullas de su ex con las marcas Casio y Twingo.

Aunque las palabras de la barranquillera han sido una especie de drenaje para su realidad sentimental, parece que la familia de la cantante también se ha unido a su dolor.

Puedes leer: ¿Piqué mantiene a mamá de Clara Chía a escondidas? Fuertes afirmaciones del tema

De acuerdo con lo publicado por varios medios internacionales, Tonino Mebarak, reaccionó ante la pregunta de los periodistas sobre qué pensaba de la situación de Shakira con Piqué. El hombre aseguró que aún estaban “celebrando” con el triunfo musical que ha generado tanta polémica.

“Celebrando, celebrando el primer puesto global”, dijo el también roadmanager de Shakira. Según él, su hermana está feliz con todo el boom mundial que causó su tema. “Está muy contenta, el primer puesto global es muy importante”, aseguró Mebarack.