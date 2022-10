La protagonista de Million Dollar Baby compartió con sus seguidores de Instagram (1.100.000 seguidores) que está en la espera de gemelos, una noticia sorpresiva para la vida de la actriz y su marido, Philp Schneider, quienes esperaban con ansias esta noticia.

“Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer”, comentó la ganadora del Oscar por Boys Don’t Cry al programa de televisión estadounidense Good Morning America.

Hilary Swank anunció que espera gemelos a sus 48 años Foto: Cortesía Netflix

Así anunció Hilary Swank su embarazo

Así mismo lo comentó la actriz en su cuenta de Instagram, a través de un pequeño boomerang para confirmar la noticia.

“Próximamente... ¡Función DOBLE!”, exclamó la actriz al publicar un video en su cuenta de Instagram señalando su pancita.

Hilary Swank se encuentra en su segundo trimestre de gestación, y ha tenido la suerte de no presentar mareos, ni nauseas o vómitos que son recurrentes en las primeras semanas de embarazo. (Calculadora de embarazo: ¿qué pasa en el primer mes de gestación?)

“Es una bendición, es un milagro absoluto. Increíble”, ha confesado la actriz al programa norteamericano.

Lo único que ha destacado durante esta dulce espera es que a medida que pasa el embarazo ha tenido que desprenderse de su ropa. Así que la actriz ha bromeado y ha dejado claro que cortaría sus jeans favoritos para que pueda caber en ellos en los próximo meses.

La actriz de 48 años ha confesado que la noticia del embarazo múltiple no la ha sorprendido ya que tanto su familia como al de su esposo hay antecedentes de gemelos o mellizos. Lo que sí ha confesado es que está preparada para darle la bienvenida a sus bebés a su hogar, eso sí con un poco de nervios y emoción a la vez.

Hilary Swank contrajo matrimonio en 2018 con el empresario Philip Schneider.

La oscarizada actriz estuvo casada durante 8 años con el también actor Chad Lowe; sin embargo, la pareja anunció su separación en 2007.

Hasta el 2012 estuvo en una relación con su agente John Campisi, y más tarde con el asesor financiero colombiano, radicado en Estados Unidos, Rubén Torres.

En 2016 comenzó una relación con el productor Philip Schneider, con quien contrajo matrimonio dos años después de conocerse. La boda secreta de la pareja tuvo lugar en Saint Lucia Preserve, una urbanización privada rodeada de lujo y naturaleza situada cerca de Carmel, California. Ahora la pareja se encuentra en la dulce espera de sus bebés.

Se desconoce el sexo y los posibles nombres para sus bebés que llegaran, se cree, el próximo año en la primavera del 2023.

