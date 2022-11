“Me sentí atormentada”: Selena Gomez habló de su exnovio Justin Bieber

Aunque durante muchos años se dijo que Selena no había podido olvidar a Justin, Sin embargo, ahora se ha podido conocer detalles de la separación de la pareja y qué motivó a no verse más y tomar su propio camino.

Esto fue lo que dijo Selena Gómez de Justin Bieber

La cantante Selena Gomez actualmente promociona su nuevo documental de Apple TV+ donde hace todo tipo de confesiones sobre su pasado e, inevitablemente, habla de su relación con su ex el cantante canadiense Justin Bieber.

Selena Gómez lanzó su documental ‘My mind & Me’ donde sintió un alivio cuando terminó con su ex, Justin Bieber.

“Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego simplemente olvidarme de todo. En un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso... pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.

En el documental la actriz y cantante se quita un peso de encima como una especie de catarsis personal, ya que Justin significó mucho para su vida, por ser su primer amor.

Selena y Justin salieron de forma intermitente desde 2011 hasta 2018. Hubo todo tipo de drama después de su separación.

Selena le dijo a Rolling Stone en algún momento este tipo de drama la habría retraído al pasado, dados sus problemas de salud mental... pero pudo calmarlo con amabilidad.

La exitosa canción de Gomez “Lose You To Love Me” es otra forma en que ha podido sentirse mejor y contarle al mundo lo que le pasaba.

“Esta canción es acerca de más que un amor perdido. Es sobre cómo aprendí a elegirme, a elegir la vida, pero también esperar que la gente encuentre la gracia y la paz en eso, también. La canción es acerca de saber que perdiste cada parte de quién eras, solamente para redescubrirte nuevamente”, comentó Selena.

Selena Gomez habla de las fotos virales con Hailey Bieber

Por otro lado, la modelo Hailey Bieber Baldwin comentó en el podcast Call Her Daddy “Cuando él (Justin Bieber) y yo comenzamos a vernos o cualquier cosa similar, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún punto. No es mi personalidad arruinar la relación de otra persona. Nunca haría algo así, fui criada mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve”, aseguró Hailey.

Todo esto se dio por el encuentro de la cantante y la modelo en la gala del Museo de la Academia fue testigo de uno de los momentos más sorpresivos del 2022: la fotografía de Selena Gomez y Hailey Bieber juntas que dio la vuelta al mundo entero y las redes sociales estallaron con el encuentro.

Un momento entre ambas que marcó el fin de una “guerra” luego de muchos rumores de rencor por años a causa de Justin Bieber. A casi un mes de que estas fotos salieran a la luz, Selena compartió lo que opina del tema; te decimos todo lo que sabemos.

No fueron gran cosa”, ha dicho Selena sobre las imágenes en las que aparece abrazada junto a Hailey . También comentó: “De hecho, no tiene importancia”.

Durante la promoción de su nuevo documental My Mind and Me, la modelo también comentó en otra enrevista: “Todo es respeto (...) todo es amor. Ninguna de nosotras le debe nada a nadie, excepto respeto. La respeto mucho y creo que no hay expectativas entre nosotras, la respeto”, dijo Gomez en una entrevista a Vulture.

