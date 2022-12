Video: Esta es la canción navideña de ‘¿Qué miras bobo?’ de Messi

El partido entre la selección Argentina frente a Países Bajos por los cuartos final dejó una serie de controversias en el Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Luego del partido en el que ganó el equipo sudamericano desde el punto penal, se popularizó la frase de Lionel Messi mientras estaba hablando en la zona mixta con un periodista del TYC Sports.

El roce entre los argentinos y los holandeses dejó una serie de memes en la web. Foto: AFP - Agencia AFP

“Qué mirás, bobo”, ¿Qué mirás? Andá pa’ allá (sic)”, así se descargó Messi con el jugador holandés Wout Weghorst, quien fue el futbolista que anotó los dos goles contra el equipo albiceleste y con quien el 10 había tenido roces en el campo de juego.

Esta fricción ha sido tan popular que no solo es un éxito en los memes, sino que ahora se convierte en canción viral. Muchos músicos, djs o creadores de contenidos aprovecharon el momento para montar un éxito gracioso con las palabras del jugador.

Uno de los canales de YouTube que sacó un Jingle navideño es llamado de Músicos Cínicos. Allí se pueden escuchar las palabras expresadas por el 10 de la selección argentina en el momento de la entrevista con el ritmo de la canción típica de diciembre, Jingle Bell Rock.

Incluso, los creadores del video editaron la portada del video y le pusieron un gorro de Navidad a la cabeza de Lionel Messi. Además, al lado izquierdo, pusieron un árbol de navidad que denota la época decembrina.

El video subido a YouTube hace 3 días ya tiene más de 300 mil visitas, más de 12 mil ‘me gusta’ y más de 400 comentarios entre los que están: “A esto yo le llamo espíritu navideño”, “Pondré la canción cuando sea Navidad” y “Esa es una de las razones por las que Messi es mi ídolo”.

La canción navideña no fue la única en hacerse viral

Un hincha argentino publicó un video y se hizo llamar Tomas “El Vino Blanco”. El hombre utilizó el género musical cuarteto, popular en la provincia argentina de Córdoba, para realizar una canción que tuvo como inspiración “las palabras del filósofo Lio Messi al final del partido”.

La composición musical, al igual que la anterior, habla de la recordada frase y de las palabras que usaron los europeos en la previa del partido. También, cantó temas que tenían que ver con la forma en que dirigió el árbitro español y de lo que dijo Louis Van Gaal sobre el astro del París Saint-Germain Football Club.

En la publicación el hombre aparece en frente de la cámara con una guitarra y un sombrero. Adicionalmente, una de las estrofas de la divertida canción que se ha replicado a través de internet y también se ha convertido en tendencia mundial, dice:

“Qué miras, qué miras, bobo, andá pa’ allá… volvete para Holanda y dejá de molestar. En toda la semana, no pararon de hablar, que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse, lo que dice Van Gaal. No le demos más ‘bola’, estamos en semifinal”.