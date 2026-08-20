Así quedaron los cuadrangulares de la Liga Femenina en Colombia: listos los grupos

Las jugadoras de Atlético Nacional, líder de la fase regular. Foto: Atlético Nacional, vía X

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La fase regular de la Liga Femenina BetPlay 2026 llegó a su final y dejó definidos los ocho equipos que seguirán en carrera por el título. Atlético Nacional terminó como líder de la clasificación, mientras que Deportivo Cali ocupó la segunda posición y Millonarios completó el podio antes del inicio de los cuadrangulares semifinales.

El cuadro verdolaga cerró una primera fase prácticamente perfecta. El conjunto antioqueño terminó con 39 puntos de 48 posibles, producto de 13 victorias y apenas tres derrotas. Además, fue el equipo más goleador del campeonato, con 34 tantos, y tuvo una diferencia de gol de +25. Deportivo Cali lo siguió con 38 unidades, mientras que Millonarios y América terminaron con 35 cada uno.

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La última jornada terminó de ordenar una clasificación que todavía tenía asuntos por resolver. Nacional ratificó su liderato con una contundente victoria 5-1 como visitante contra Llaneros, mientras que Cali cayó 3-1 frente a Millonarios. América también cerró con autoridad al vencer 3-0 a Medellín y Santa Fe protagonizó el partido con más goles de la fecha al empatar 4-4 contra Fortaleza.

Los demás resultados de la jornada 16 fueron el triunfo 2-1 de Internacional de Palmira sobre Junior, la victoria 2-0 de Internacional de Bogotá frente a Real Santander, el 3-0 de Orsomarso contra Pasto y el 2-1 de Bucaramanga sobre Once Caldas. Así quedaron eliminados Medellín, Fortaleza, Bucaramanga, Llaneros, Junior, Real Santander, Once Caldas y Pasto.

Los dos grupos de los cuadrangulares y la tabla

La tabla terminó con Nacional primero con 39 puntos, seguido por Cali con 38, Millonarios y América con 35, Internacional de Bogotá con 29, Internacional de Palmira con 26, Santa Fe con 25 y Orsomarso con 22. Estos ocho equipos consiguieron el boleto a la siguiente instancia y ahora quedaron repartidos en dos grupos de cuatro.

El Grupo A quedó conformado por Atlético Nacional, Internacional de Palmira, Internacional de Bogotá y Millonarios. Es una zona con varios de los grandes retadores del torneo y encabezada por el mejor equipo de la fase regular. Nacional buscará transformar su gran campaña en una oportunidad de disputar por primera vez el título de la Liga Femenina.

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El Grupo B, en cambio, reunió a tres de los grandes protagonistas históricos del campeonato: Deportivo Cali, Santa Fe y América de Cali, acompañados por Orsomarso. Entre los tres primeros acumulan ocho de los nueve títulos entregados desde la creación de la Liga Profesional Femenina, por lo que el cuadrangular tendrá enfrentamientos entre varios de los clubes que han dominado el fútbol femenino colombiano.

La historia del fútbol femenino profesional en Colombia

Santa Fe y Deportivo Cali son los máximos campeones de la competencia, con tres títulos cada uno. Las Leonas levantaron el trofeo en 2017, 2020 y 2023, mientras que las Azucareras fueron campeonas en 2021, 2024 y 2025. América completa el grupo de multicampeones con las coronas conseguidas en 2019 y 2022.

El otro título quedó en manos de Atlético Huila, campeón en 2018 tras superar a Atlético Nacional en la final. Precisamente, Nacional es uno de los clubes que busca romper este año la hegemonía de los tres grandes del Grupo B: ya fue subcampeón en 2018, pero todavía no ha conseguido levantar el trofeo. Independiente Medellín, que quedó eliminado esta temporada, también disputó una final, en 2019.

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Ahora comienza una nueva carrera. Este mismo fin de semana arrancarán los cuadrangulares semifinales, con Nacional como el mejor equipo de la primera fase y con Cali, Santa Fe y América concentrados en un Grupo B cargado de campeones. Los puntos vuelven a estar en disputa y ocho equipos quedan separados de la posibilidad de jugar la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2026.

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