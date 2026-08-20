Exfigura de Independiente Santa Fe confesó que “lo perdió todo” por las apuestas ilegales

Jonathan Gómez, exjugador de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Jonathan Gómez, recordado en Colombia por su paso por Independiente Santa Fe, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El volante argentino de 36 años habló públicamente sobre su adicción a las apuestas, las deudas que acumuló y las consecuencias personales y profesionales de una situación que hoy incluso pone en duda su continuidad en el fútbol.

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“Yo hoy perdí todo”, reconoció Gómez durante una entrevista con el canal de YouTube MargaTV. El mediocampista, que también pasó por Deportivo Pasto, Racing Club y Rosario Central, aseguró que su familia quedó profundamente afectada y que todavía desconoce si tendrá la posibilidad de regresar a las canchas. Su último equipo fue Sarmiento de Junín, club con el que rescindió su contrato.

El futbolista reconoció que es ludópata desde 2020 y explicó que las apuestas terminaron convirtiéndose en una adicción que fue creciendo con el paso de los años. “Esto es una droga”, aseguró al describir una problemática que terminó afectando prácticamente todos los aspectos de su vida y también a las personas que permanecieron a su lado.

La situación se agravó por una deuda de 50.000 dólares que, según relató, contrajo con una plataforma clandestina de casino en línea. Gómez denunció posteriormente haber recibido extorsiones y amenazas relacionadas con ese dinero y en febrero realizó una presentación judicial por los episodios que, de acuerdo con su versión, comenzaron a mediados de 2025.

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Uno de los capítulos más delicados habría ocurrido el 29 de octubre de 2025. Según explicó su abogado, Paul Krupnik, Gómez fue obligado bajo amenazas a subir a un vehículo y trasladarse hasta una escribanía de Junín, donde terminó firmando cuatro pagarés por un valor total de 505.000 dólares, una cifra diez veces superior a la deuda original que había adquirido.

La denuncia, sin embargo, fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis. La investigación determinó que no se habían acreditado las intimidaciones denunciadas y sostuvo que había sido el propio futbolista quien propuso la firma de los pagarés ante la escribanía después de llegar a un acuerdo sobre el monto. Se trata de una conclusión judicial que contrasta con la versión entregada por Gómez y su defensa.

Más allá de ese proceso, el argentino reconoció el profundo impacto que la ludopatía tuvo sobre su entorno. “Mi familia está destrozada”, afirmó. También habló especialmente de sus hijos y del dolor que le genera saber que desde hace tiempo no lo ven feliz, una situación que ahora intenta revertir mientras atraviesa un tratamiento.

Gómez aseguró que actualmente está medicado y lleva cuatro meses sin realizar apuestas. “Uno sufre y deja secuelas al costado”, lamentó el mediocampista, consciente de que su recuperación no pasa únicamente por abandonar el juego, sino también por reconstruir las relaciones que quedaron afectadas durante los últimos años.

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Su carrera deportiva también quedó en suspenso. A los 36 años y actualmente sin equipo, el argentino no sabe si tendrá otra oportunidad en el fútbol profesional. En Colombia dejó un recuerdo especial por su etapa en Independiente Santa Fe, club en el que fue figura y mostró la calidad que caracterizó buena parte de su trayectoria como volante creativo.

Ahora, sin embargo, su principal partido está lejos de una cancha. “Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer”, afirmó Gómez, quien aseguró que entregaría aquello que consiguió durante su carrera con tal de recuperar la tranquilidad. “Cambiaría todo. La plata, el momento, todo para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz y para que toda la gente que estuvo al lado mío y a la que le hice daño no sufra como sufrió”.

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