Carlos Alcaraz confirmó la noticia que los amantes del tenis esperaban: estará en el US Open

Carlos Alcaraz, durante un torneo en Barcelona. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

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Carlos Alcaraz está listo para volver. El tenista español confirmó que disputará el US Open, torneo que marcará su regreso a la competencia después de 138 días de inactividad por una lesión en la muñeca derecha.

El murciano regresará directamente a un Grand Slam, sin disputar ningún torneo oficial de preparación y con el reto de afrontar desde el comienzo partidos al mejor de cinco sets.

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La ausencia de Alcaraz llegó en una temporada que había comenzado de manera inmejorable. El español conquistó el Abierto de Australia, su primer título en Melbourne y el octavo Grand Slam de su carrera. Sin embargo, su año cambió durante el Conde de Godó, cuando sufrió la lesión en la muñeca derecha que terminó apartándolo del circuito desde el pasado 14 de abril.

La recuperación se prolongó durante más de cuatro meses y lo obligó a perderse buena parte de la temporada, incluidos Roland Garros y Wimbledon, dos torneos en los que había sido protagonista absoluto en los últimos años. Ahora, tras completar el proceso de rehabilitación, Alcaraz decidió que su regreso se produzca directamente en uno de los escenarios más importantes del calendario.

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“HERE WE GO”, publicó el español en sus redes sociales junto a una bandera de Estados Unidos para anunciar su presencia en Nueva York. Alcaraz ya viene entrenándose con alta intensidad y este jueves realizó una sesión cercana a las cuatro horas, en la que incluso disputó sets de práctica frente al danés Holger Rune como parte de su preparación para volver a competir.

Flushing Meadows, además, tiene un significado especial en la carrera del murciano. Allí conquistó en 2022 el primer Grand Slam de su trayectoria y, con apenas 19 años, se convirtió en el número uno más joven de la historia del ranking ATP. Cuatro años después regresará al mismo escenario después de uno de los periodos de inactividad más largos que ha atravesado desde que irrumpió entre los mejores del mundo.

Alcaraz llegará al US Open con una enorme incógnita alrededor de su ritmo competitivo, pero también respaldado por sus antecedentes en los grandes torneos. Desde 2022 ha conquistado siete de los 20 Grand Slam que ha disputado y acumula un registro de 91 victorias y apenas 13 derrotas en estos campeonatos. Su regreso, después de una temporada interrumpida cuando venía de coronarse en Australia, será uno de los grandes focos de atención en Nueva York.

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