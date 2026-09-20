Así va el medallero de los Juegos Suramericanos 2026: Colombia se acerca a las 100 medallas

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Colombia cerró este sábado una nueva jornada positiva en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y Rosario 2026. La delegación nacional siguió ampliando su cosecha y alcanzó las 96 medallas, producto de 34 oros, 33 platas y 29 bronces. El país se mantiene en el tercer lugar del medallero general, por detrás de Brasil y Argentina, y conserva una importante diferencia sobre Venezuela y Chile, sus perseguidores más cercanos.

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Los dos títulos colombianos de la jornada llegaron en bowling y esquí náutico. Juliana Franco se coronó campeona de la prueba individual femenina de bowling con 1.317 puntos y encabezó un 1-2 nacional, pues María Rodríguez terminó segunda. Las dos colombianas ya habían celebrado juntas dos días antes con el título de la modalidad de dobles.

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El otro oro fue para Daniela Werswyvel, que se impuso en el overall del esquí náutico y confirmó su buen momento internacional. El patinaje, uno de los deportes que más alegrías le entregó al país durante las justas, también volvió a sumar: Jazmín Álvarez consiguió la plata en skateboarding femenino. Así, Colombia cerró su participación en este deporte con podios en velocidad, artístico y skateboarding y un balance de nueve oros, cinco platas y tres bronces.

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La cosecha continuó en varias disciplinas. En judo, Edwin Gómez y Gerardo Restrepo fueron plata en judo katame no kata, mientras Jhon Keiner Pérez, Jhon Caicedo y Wendy Golú consiguieron medallas de bronce. La natación artística aportó una plata con Sara Castañeda y Melisa Ceballos y un bronce con Gustavo Sánchez y Emily Minante. También hubo terceros lugares en gimnasia rítmica, lucha y voleibol femenino.

Con estos resultados, Colombia ocupa la tercera casilla del medallero con 34 oros, apenas tres menos que Argentina, que es segunda con 37. La diferencia en el total de preseas, sin embargo, es más amplia: los argentinos acumulan 135 —37 oros, 38 platas y 60 bronces—, mientras Colombia tiene 96. Venezuela aparece cuarta con 26 oros y 79 medallas, y Chile es quinto con 23 títulos y 75 preseas.

Brasil, por su parte, se escapó al frente de la clasificación. La delegación brasileña suma 63 oros, 56 platas y 41 bronces para un impresionante total de 160 medallas. La pelea de Colombia está, por ahora, mucho más cerca de Argentina: aunque el equipo nacional permanece tercero, esos tres oros de diferencia mantienen abierta la disputa por el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos.

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