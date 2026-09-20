Miguel Ángel Borja necesitó apenas unos minutos para convertirse en el gran protagonista del clásico más importante de México. El delantero colombiano entró desde el banco cuando América perdía 2-0 contra Chivas y cambió por completo un partido que parecía encaminado hacia una victoria del Guadalajara. Marcó dos goles, rescató el empate 2-2 y dejó, además, una chilena espectacular que ya empieza a ser mencionada como posible candidata al Premio Puskás.

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Golazo de chilena de Miguel Ángel Borja le da la vuelta al mundo y le piden el Premio Puskás

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Chivas había sido muy superior durante buena parte del compromiso. Bryan González abrió el marcador con un remate de palomita y Ricardo Marín amplió la diferencia antes del descanso, mientras América sufría para encontrar espacios. Con el 0-2 y el partido cada vez más complicado, el técnico Guillermo Almada buscó respuestas en el banco y mandó a Borja al campo sobre el minuto 65, en reemplazo de Raphael Veiga.

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La respuesta del colombiano fue extraordinaria. Pocos minutos después de ingresar, una pelota quedó flotando dentro del área y Borja resolvió con un recurso de enorme dificultad: se levantó de espaldas al arco y conectó una chilena impecable que dejó sin reacción al arquero Raúl ‘Tala’ Rangel. Fue el 1-2, pero la espectacularidad de la definición hizo que el gol trascendiera rápidamente el resultado del clásico. En México y Colombia empezaron a describirlo como una anotación digna de competir por el Premio Puskás.

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¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Miguel Ángel Borja fue la figura y brilló con doblete

Borja todavía tenía más. Apenas unos minutos después recibió el beneficio de una gran acción de Henry Martín dentro del área. El delantero mexicano logró sacarse de encima a dos defensores y dejó la pelota servida para que el colombiano definiera y pusiera el 2-2. En cuestión de minutos, Borja había firmado un doblete y transformado una derrota que parecía prácticamente sentenciada en un empate para América.

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El impacto fue todavía mayor por el escenario: era su primer clásico frente a Chivas y Borja empezó el partido como suplente. Su ingreso cambió la dinámica del América y convirtió al colombiano en la figura de uno de los partidos de mayor repercusión del fútbol mexicano. Incluso después del empate, las Águilas tuvieron opciones para completar la remontada, mientras Guadalajara también estrelló una pelota en el poste antes del final.

Sin embargo, el resultado terminó casi en segundo plano frente a la imagen que dejó Borja suspendido en el aire. La chilena comenzó a circular inmediatamente en redes sociales y distintos hinchas se sumaron a las peticiones para que sea considerada entre los mejores goles del año.

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