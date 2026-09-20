Las jugadoras de Colombia, en el Mundial sub-20.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia vs. Nigeria, en vivo: mire acá los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Colombia busca las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que vienen de eliminar al anfitrión en la ronda anterior ahora se mediràn con Nigeria, por un lugar entre las cuatro mejores selecciones femeninas del mundo en la categoría.

La selección nacional lleva tres copas del mundo femeninas sub-20 clasificando a los cuartos de final, pues en las dos ediciones pasadas también lo logró, aunque perdió en ambas. Solo una vez logró superar esta fase, cuando en 2010, en Alemania, llegó a las semifinales. En ese partido, coincidencialmente, el verdugo de la Tricolor fue el combinado nigeriano, el rival de esta mañana.

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El minuto a minuto del partido entre Colombia y Nigeria por los cuartos del Mundial Femenino sub-20

⏱️MINUTO 30′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

El partido es intenso y el dominio rota entre las dos selecciones, ninguna somete realmente a su rival. Colombia, sobre todo, itenta hacer daño con balones largos, mientras que Nigeria intenta llega con juego más elaborado. Hay pocas llegadas, pero el ritmo es alto. ¡Está bueno el cotejo!

⏱️MINUTO 18′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Se acaba de salvar Colombia, tras un remate muy potente de las nigerianas que se estrelló en el travesaño. Tuvo que ver Luisa Agudelo, la portera colombiana, que alcanzó a deviar el disparo.

⏱️MINUTO 12′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Después de los primeros minutos de intensidad nigeriana, ahora es Colombia la que se posiciona en el campo rival. Todavía no llegan las jugadas de peligro, pero la Tricolor ya empezó a pisar el área rival.

⏱️MINUTO 5′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Partido dinámico en el arranque. Colombia cede el protagonismo en el inicio y es Nigeria la selección que domina la intención de ataque, sin llegadas de peligro, en los primeros minutos.

⏱️MINUTO 0′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

¡Ya rueda el balón en Polonia! Colombia y Nigeria buscan un lugar en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.

Los equipos ya están en la cancha, dispuestos para los himnos nacionales. El partido empieza a las 8:00 a.m. y Colombia busca hacer historia.

Carlos Paniagua ya eligió su 11 titular para que Colombia se mida con Nigeria. La sub-20 está lista para afrontar el reto de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 para enfrentar a 🇳🇬 en los 𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Jnbqp9tI8i — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

El partido de Colombia y Nigeria, por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en Polonia, empieza desde las 8:00 a.m. y tendrá transmisión oficial y gratuita por el Canal Caracl, a través de su marca Gol Caracol, pero también en ditu.

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