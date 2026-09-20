Colombia vs. Nigeria, en vivo: mire acá los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20

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Colombia busca las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que vienen de eliminar al anfitrión en la ronda anterior ahora se mediràn con Nigeria, por un lugar entre las cuatro mejores selecciones femeninas del mundo en la categoría.
La selección nacional lleva tres copas del mundo femeninas sub-20 clasificando a los cuartos de final, pues en las dos ediciones pasadas también lo logró, aunque perdió en ambas. Solo una vez logró superar esta fase, cuando en 2010, en Alemania, llegó a las semifinales. En ese partido, coincidencialmente, el verdugo de la Tricolor fue el combinado nigeriano, el rival de esta mañana.
El minuto a minuto del partido entre Colombia y Nigeria por los cuartos del Mundial Femenino sub-20
Colombia da la pelea
⏱️MINUTO 30′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |
El partido es intenso y el dominio rota entre las dos selecciones, ninguna somete realmente a su rival. Colombia, sobre todo, itenta hacer daño con balones largos, mientras que Nigeria intenta llega con juego más elaborado. Hay pocas llegadas, pero el ritmo es alto. ¡Está bueno el cotejo!
¡Al travesaño!
⏱️MINUTO 18′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |
Se acaba de salvar Colombia, tras un remate muy potente de las nigerianas que se estrelló en el travesaño. Tuvo que ver Luisa Agudelo, la portera colombiana, que alcanzó a deviar el disparo.
Colombia presiona
⏱️MINUTO 12′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |
Después de los primeros minutos de intensidad nigeriana, ahora es Colombia la que se posiciona en el campo rival. Todavía no llegan las jugadas de peligro, pero la Tricolor ya empezó a pisar el área rival.
Primeros minutos
⏱️MINUTO 5′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |
Partido dinámico en el arranque. Colombia cede el protagonismo en el inicio y es Nigeria la selección que domina la intención de ataque, sin llegadas de peligro, en los primeros minutos.
¡Ya se juega! Empezó el partido
⏱️MINUTO 0′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |
¡Ya rueda el balón en Polonia! Colombia y Nigeria buscan un lugar en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.
Equipos listos, en minutos empieza el partido
Los equipos ya están en la cancha, dispuestos para los himnos nacionales. El partido empieza a las 8:00 a.m. y Colombia busca hacer historia.
Esta es la titular de Colombia
Carlos Paniagua ya eligió su 11 titular para que Colombia se mida con Nigeria. La sub-20 está lista para afrontar el reto de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.
¿A qué hora es el partido?
El partido de Colombia y Nigeria, por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en Polonia, empieza desde las 8:00 a.m. y tendrá transmisión oficial y gratuita por el Canal Caracl, a través de su marca Gol Caracol, pero también en ditu.
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