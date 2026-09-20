 

Publicidad
En Vivo

Colombia vs. Nigeria, en vivo: mire acá los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20

La selección nacional, después de dar el batacazo y eliminar al local Polonia, busca este domingo las semifinales, instancia que solo ha conseguido cuando debutó en el torneo en Alemania 2010.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Fernando Camilo Garzon Gomez
20 de septiembre de 2026 – 08:32 a. m.
Las jugadoras de Colombia antes del partido contra Portugal.
Las jugadoras de Colombia, en el Mundial sub-20.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Colombia busca las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza en Polonia. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que vienen de eliminar al anfitrión en la ronda anterior ahora se mediràn con Nigeria, por un lugar entre las cuatro mejores selecciones femeninas del mundo en la categoría.

La selección nacional lleva tres copas del mundo femeninas sub-20 clasificando a los cuartos de final, pues en las dos ediciones pasadas también lo logró, aunque perdió en ambas. Solo una vez logró superar esta fase, cuando en 2010, en Alemania, llegó a las semifinales. En ese partido, coincidencialmente, el verdugo de la Tricolor fue el combinado nigeriano, el rival de esta mañana.

El minuto a minuto del partido entre Colombia y Nigeria por los cuartos del Mundial Femenino sub-20

20 de septiembre de 2026 – 08:30 a. m.

Colombia da la pelea

⏱️MINUTO 30′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

El partido es intenso y el dominio rota entre las dos selecciones, ninguna somete realmente a su rival. Colombia, sobre todo, itenta hacer daño con balones largos, mientras que Nigeria intenta llega con juego más elaborado. Hay pocas llegadas, pero el ritmo es alto. ¡Está bueno el cotejo!

20 de septiembre de 2026 – 08:20 a. m.

¡Al travesaño!

⏱️MINUTO 18′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Se acaba de salvar Colombia, tras un remate muy potente de las nigerianas que se estrelló en el travesaño. Tuvo que ver Luisa Agudelo, la portera colombiana, que alcanzó a deviar el disparo.

20 de septiembre de 2026 – 08:13 a. m.

Colombia presiona

⏱️MINUTO 12′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Después de los primeros minutos de intensidad nigeriana, ahora es Colombia la que se posiciona en el campo rival. Todavía no llegan las jugadas de peligro, pero la Tricolor ya empezó a pisar el área rival.

20 de septiembre de 2026 – 08:06 a. m.

Primeros minutos

⏱️MINUTO 5′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Partido dinámico en el arranque. Colombia cede el protagonismo en el inicio y es Nigeria la selección que domina la intención de ataque, sin llegadas de peligro, en los primeros minutos.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.

¡Ya se juega! Empezó el partido

⏱️MINUTO 0′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

¡Ya rueda el balón en Polonia! Colombia y Nigeria buscan un lugar en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.

20 de septiembre de 2026 – 07:54 a. m.

Equipos listos, en minutos empieza el partido

Los equipos ya están en la cancha, dispuestos para los himnos nacionales. El partido empieza a las 8:00 a.m. y Colombia busca hacer historia.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:30 a. m.

Esta es la titular de Colombia

Carlos Paniagua ya eligió su 11 titular para que Colombia se mida con Nigeria. La sub-20 está lista para afrontar el reto de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.

¿A qué hora es el partido?

El partido de Colombia y Nigeria, por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en Polonia, empieza desde las 8:00 a.m. y tendrá transmisión oficial y gratuita por el Canal Caracl, a través de su marca Gol Caracol, pero también en ditu.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

Temas recomendados:

Fútbol Femenino

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Selección Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido