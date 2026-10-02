ASICS Golden Run regresa a Medellín con una nueva ruta y más de 2.000 corredores

La jornada tendrá como punto de partida y llegada la Universidad EAFIT. Los participantes de los 21K comenzarán su recorrido a las 6:00 de la mañana, mientras que los corredores de los…

La ASICS Golden Run regresará a Medellín el próximo 25 de octubre para celebrar su segunda edición en la capital antioqueña. La competencia hace parte del circuito latinoamericano de la marca, que también tiene paradas en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima, y espera reunir a más de 2.000 corredores entre las pruebas de 21 y 10 kilómetros.

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La jornada tendrá como punto de partida y llegada la Universidad EAFIT. Los participantes de los 21K comenzarán su recorrido a las 6:00 de la mañana, mientras que los corredores de los 10K saldrán diez minutos después, a las 6:10 a. m. Para esta edición, la organización presentó una nueva ruta, diseñada para reducir las interrupciones y ofrecer un recorrido con mayor fluidez.

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En la prueba de 21 kilómetros, uno de los principales objetivos es ofrecer uno de los trazados más rápidos de Medellín. El recorrido pasará por diferentes sectores de la ciudad, entre ellos Las Vegas, el límite con Envigado, Monterrey, Bolívar, San Juan, Industriales, Carabobo y la Avenida Ferrocarril, antes de finalizar nuevamente en EAFIT.

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La organización también tendrá dispuesto un operativo para acompañar a los atletas durante la competencia, con puntos de hidratación, atención médica y seguridad a lo largo del recorrido. El cierre de la ruta está previsto para las 9:00 de la mañana, mientras que las medidas relacionadas con la movilidad serán comunicadas previamente a la ciudadanía.

Figuras del atletismo estarán en la carrera ASICS Golden Run Medellín

La segunda edición de la ASICS Golden Run Medellín contará con la presencia de varios atletas destacados. Entre los nombres anunciados aparecen Jeisson Suárez, Johanna Echavarría, Edison Bernal, Carolina Tabares y David Gómez, este último ganador de los 21K en la primera edición de la competencia en la ciudad.

La carrera tendrá además una importante bolsa de premios. En total, se repartirán 44 millones de pesos entre los participantes que ocupen las posiciones de privilegio. Los ganadores de las pruebas de 21K recibirán siete millones de pesos cada uno, mientras que los vencedores de los 10K obtendrán 2,5 millones de pesos cada uno.

Como parte de las novedades de esta edición, la organización entregará una medalla especial a las primeras 100 mujeres y los primeros 100 hombres que crucen la meta de los 21K, una distinción que busca reconocer a quienes ocupen los primeros lugares de llegada.

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Más allá de la competencia por los premios, la ASICS Golden Run está diseñada para reunir diferentes perfiles de corredores. La carrera contempla desde personas que buscan completar por primera vez una distancia de 10 kilómetros hasta atletas que llegan con el objetivo de competir por el podio y mejorar sus marcas personales.

La realización de la competencia también hace parte de la estrategia de ASICS en Colombia. La compañía cuenta actualmente con tres tiendas en Medellín y nueve en otras ciudades del país, y busca fortalecer a través de este tipo de eventos su filosofía “Sound Mind, Sound Body”, que relaciona la actividad física con el bienestar integral.

Con una nueva ruta, atletas de élite y una participación que superará los 2.000 corredores, Medellín se prepara para recibir nuevamente una competencia que combina el alto rendimiento con la participación de corredores aficionados.

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