Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional: hora y dónde ver su última carrera

La despedida llega, además, pocos días después de que un ranking histórico de Prestigelisten lo ubicara como el mejor ciclista sudamericano de…

Nairo Quintana está a punto de cerrar una carrera profesional de 17 años y lo hará en un escenario que tiene un significado especial en su trayectoria. El boyacense disputará este sábado 3 de octubre el Giro dell’Emilia 2026 , competencia que conoce bien y en la que levantó los brazos en 2012, cuando apenas comenzaba a construir el nombre que lo convertiría en uno de los grandes ciclistas de Colombia.

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La despedida llega, además, pocos días después de que un ranking histórico de Prestigelisten lo ubicara como el mejor ciclista sudamericano de todos los tiempos. Quintana aparece con 639 puntos, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, con 512, y de los colombianos Egan Bernal, con 352, Rigoberto Urán, con 296, y Luis Herrera, con 261.

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Greatest South American riders of all time:



🇨🇴 1. Nairo Quintana 🏆👋

🇪🇨 2. Richard Carapaz

🇨🇴 3. Egan Bernal

🇨🇴 4. Rigoberto Urán

🇨🇴 5. Lucho Herrera

🇨🇴 6. Santiago Botero

🇨🇴 7. Miguel Ángel López

🇨🇴 8. Esteban Chaves



👇 Full ranking:

🔗 https://t.co/qvJNvfiLit



📸 Getty pic.twitter.com/r77zRCnm26 — Prestigelisten.dk (@prestigelisten) September 28, 2026

Ahora, el Giro dell’Emilia será el último capítulo de una trayectoria en la que el nacido en Cómbita consiguió conquistar el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de convertirse en una de las figuras más reconocidas del ciclismo mundial.

Una despedida en un lugar especial

La edición 2026 del Giro dell’Emilia tendrá un recorrido de 197,9 kilómetros, con salida en Ferrara y llegada en Bologna, atravesando la región italiana de Emilia Romaña.

El trazado tendrá dos puntos importantes de dificultad: Loiano, cuya cima estará después de 118 kilómetros de carrera, y Pianoro, ascenso que los corredores afrontarán luego de completar 139 kilómetros. La llegada estará ubicada en las faldas de los Apeninos septentrionales, por lo que los últimos kilómetros hacia Bologna volverán a exigir a los participantes.

El último ganador de la prueba fue el mexicano Isaac del Toro, quien completó el recorrido en 4 horas, 46 minutos y 10 segundos. En aquella edición, el mejor colombiano fue Egan Bernal, cuarto a cinco segundos del vencedor.

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Nairo Quintana ya sabe lo que es ganar en Emilia

El 6 de octubre de 2012, durante la edición 95 de la competencia, un joven Quintana consiguió una de las victorias que marcaron sus primeros años como profesional. Con el uniforme del Movistar, el ciclista boyacense completó la prueba en 4 horas, 40 minutos y 22 segundos y levantó los brazos en la meta.

Aquel triunfo llegó en un año especialmente importante para Nairo. Además del Giro dell’Emilia, también consiguió la Vuelta a Murcia, donde ganó una etapa, sumó una victoria de etapa en el Critérium Dauphiné y se impuso en la Ruta del Sur, competencia actualmente conocida como Ruta de Occitania.

Nairo Quintana se despide este sábado en el Giro dell'Emilia



El ciclista boyacense de 36 años pondrá punto final a su carrera profesional este sábado 3 de octubre en la clásica italiana que ganó en 2012, su primera temporada con el Movistar Team.https://t.co/A10LGHswBF pic.twitter.com/c4RRG2QApb — Alma Plus Tv (@almaplustv) October 1, 2026

Catorce años después de aquella victoria en Italia, Quintana regresará al Giro dell’Emilia para disputar su última carrera como profesional.

Ciclismo colombiano en la carrera

Nairo no será el único colombiano en la edición 109 de la competencia. El boyacense estará acompañado por Einer Rubio, también integrante del Movistar.

Además, Harold Tejada y Sergio Higuita competirán con el XDS Astana, mientras que Germán Darío Gómez, oriundo de Betulia, Santander, representará al equipo Polti Visit Malta.

La carrera está programada para este sábado 3 de octubre desde las 4:00 de la mañana, hora de Colombia, con sus 197,9 kilómetros entre Ferrara y Bologna.

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Al cierre de esta información, no hay una plataforma o canal confirmado para transmitir la competencia en Latinoamérica. En España estará disponible por Eurosport, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de TNT Sports y HBO Max.

Será, entonces, la última oportunidad para ver a Nairo Quintana competir como profesional. Y el destino no podía ser más simbólico: una carrera que ya ganó cuando comenzaba a escribir su historia y que ahora será el escenario de su despedida.

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