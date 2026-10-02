Colombia va por la final del Conmebol Futsal Sub-20: rival, hora y dónde ver la semifinal

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La selección sub-20 de Colombia de futsal ya tiene rival para buscar un lugar en la final del campeonato sudamericano. El equipo nacional se medirá con Brasil este sábado 3 de octubre, en una de las semifinales de la CONMEBOL Sub20 Futsal 2026, que se disputa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela.
La Tricolor llegó a esta instancia después de completar una destacada fase de grupos, en la que consiguió tres victorias antes de cerrar su participación con una derrota frente al seleccionado local. Colombia derrotó 4-1 a Uruguay, se impuso 4-1 sobre Paraguay y posteriormente venció 4-2 a Bolivia.
Colombia terminó segunda en el Grupo A
El último compromiso de la fase de grupos terminó con derrota 3-0 contra Venezuela, resultado que dejó a Colombia en el segundo lugar del Grupo A, con 9 puntos y una diferencia de gol de +5.
Venezuela terminó como líder de la zona con 10 unidades y una diferencia de gol de +7. Uruguay fue tercero, con 7 puntos y +4; Paraguay ocupó el cuarto lugar, con 3 unidades y -7, mientras que Bolivia cerró la clasificación con cero puntos y una diferencia de gol de -9.
Con ese segundo puesto, Colombia aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo y ahora tendrá un desafío ante Brasil, que terminó como líder del Grupo B.
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Brasil, el obstáculo por un lugar en la final
Brasil cerró la fase de grupos en el primer lugar del Grupo B, con 8 puntos y una diferencia de gol de +15. Chile terminó segundo con 6 puntos y +2, mientras que Ecuador también sumó 6 unidades, pero quedó tercero por su diferencia de gol de -2. Argentina fue cuarta con 5 puntos y +2, y Perú terminó quinta con un punto y -17.
En la cuarta jornada, Colombia había asegurado su clasificación a semifinales tras vencer 4-2 a Bolivia. Brasil, por su parte, empató 0-0 contra Chile.
La jornada que completó la fase de grupos también dejó las victorias de Argentina 4-1 sobre Perú y de Venezuela 3-2 frente a Paraguay. Posteriormente, ya con el cuadro definido, Venezuela derrotó 3-0 a Colombia, mientras que Ecuador venció 2-1 a Perú, Argentina y Brasil empataron 2-2 y Uruguay superó 11-6 a Paraguay.
Así quedaron las semifinales
Con los resultados de la fase de grupos, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela quedaron instalados en la fase final del campeonato.
Colombia enfrentará a Brasil este sábado 3 de octubre a la 1:30 p. m., hora colombiana, en busca del tiquete a la final. El partido podrá seguirse en Caracol HD2, la aplicación Ditu y la aplicación de Canal RCN.
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La otra semifinal tendrá como protagonistas a Venezuela y Chile, mientras que los demás equipos disputarán los encuentros correspondientes a la definición de las posiciones restantes: Argentina y Paraguay jugarán por el séptimo puesto, Bolivia y Perú por el noveno, y Uruguay y Ecuador por el quinto lugar.
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