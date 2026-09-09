Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en Champions

El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la…

Bayern Múnich comienza este jueves su camino hacia una nueva conquista de la Champions League y lo hará en casa, donde buscará imponer su condición de favorito ante un Bodo/Glimt que ya demostró la temporada pasada que no le teme a los gigantes de Europa. El conjunto alemán, con Luis Díaz como una de las piezas importantes de su ataque , pondrá en marcha su objetivo de llegar nuevamente hasta las instancias decisivas del torneo.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany recibirá al conjunto noruego en su estreno en la edición 2026-27 de la competición. Será la participación número 43 del Bayern en la Champions League, un torneo en el que la exigencia es máxima para uno de los clubes que habitualmente parte entre los candidatos al título.

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La temporada anterior, el conjunto bávaro alcanzó las semifinales, donde quedó eliminado por el Paris Saint-Germain, eventual campeón, tras un 6-5 en el marcador global. Ahora, el gran objetivo vuelve a estar claro: levantar la séptima Champions de su historia.

Bayern llega con números que respaldan su favoritismo

Bayern todavía no conoce la derrota en el fútbol doméstico durante la temporada 2026-27, con tres victorias y un empate. Sin embargo, llega al debut europeo después de un resultado inesperado: igualó 0-0 frente al Schalke y puso fin a una impresionante racha de 59 partidos oficiales marcando al menos un gol.

La estadística como local en Champions, de todas maneras, invita al optimismo. Bayern acumula 38 partidos sin perder en casa en la fase de grupos o de liga de la competición. Su última derrota en esta condición se produjo en 2013 frente al Manchester City.

Además, el club alemán ha ganado su primer partido en cada una de sus últimas 23 participaciones europeas, una racha que buscará extender ante el representante noruego.

Luis Díaz, una pieza clave en el ataque de Kompany

Dentro de ese poderoso frente ofensivo aparece Luis Díaz, quien se ha convertido en una de las figuras del Bayern desde su llegada. El colombiano comparte protagonismo con Harry Kane y Michael Olise, formando parte de un tridente que explica buena parte de la capacidad goleadora del equipo.

Los números del guajiro respaldan su importancia: en 55 partidos con la camiseta del Bayern, suma 27 goles y 23 asistencias. Su principal característica, precisamente, es esa capacidad para aparecer dentro del área y aprovechar situaciones que otros jugadores podrían considerar perdidas.

Harry Kane destacó justamente esa faceta del colombiano. El delantero inglés, acostumbrado a compartir ataque con extremos de primer nivel, resaltó la capacidad de Díaz para ubicarse en el lugar indicado y encontrar goles que no necesariamente llegan después de una gran jugada individual.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área”, explicó Kane, quien considera que esa capacidad para aparecer en el segundo palo y aprovechar rebotes es una de las grandes virtudes del colombiano.

El inglés será, además, otra de las grandes amenazas para el Bodø/Glimt. La temporada pasada marcó 14 goles en Champions, con un promedio de un tanto cada 74 minutos, y solo Robert Lewandowski, con 15, consiguió superar su registro como máximo goleador del Bayern en una misma edición.

Hora y dónde ver el partido de Bayern Múnich

Fecha: jueves 10 de septiembre de 2026

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Allianz Arena

TV: ESPN y Disney+

Bodo/Glimt ya sabe cómo sorprender a los grandes

El rival de Bayern no llega a Alemania como un simple invitado. Bodo/Glimt fue una de las grandes sorpresas de la Champions pasada, cuando consiguió derrotar al Manchester City y al Atlético de Madrid durante la fase de liga y posteriormente eliminó al Inter de Milán en la repesca de las eliminatorias.

Aquella campaña terminó con el conjunto noruego instalado en los octavos de final. Además, consiguió cinco victorias consecutivas en la competición entre enero y marzo, la racha más larga de un equipo que no pertenece a las cinco grandes ligas europeas desde el Ajax en la temporada 2020-21.

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Su capacidad ofensiva también representa una advertencia para el Bayern. Bodo/Glimt marcó al menos dos goles en 11 de sus últimos 12 partidos europeos, mientras que 11 de sus últimos 12 encuentros en Champions terminaron con más de 2,5 goles. En nueve de ellos anotaron ambos equipos.

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Jens Petter Hauge será uno de los nombres a seguir. Sus seis goles en la Champions pasada lo convirtieron en el máximo goleador de un club noruego en una misma edición del torneo. Todos esos tantos llegaron después del descanso.

Neuer advierte sobre el peligro noruego

Manuel Neuer, arquero y capitán del Bayern, dejó claro que en el vestuario alemán no existe confianza excesiva. El histórico guardameta destacó el espíritu competitivo del conjunto noruego y recordó que ya ha demostrado que puede jugar de igual a igual ante nombres importantes.

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“Han mostrado que no se amedrentan ante los grandes nombres”, aseguró Neuer, quien considera que el Bayern deberá imponer un ritmo alto para desgastar a su adversario y encontrar sus puntos débiles.

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Para el arquero, el partido también tiene un significado especial. Todo apunta a que esta será probablemente su última temporada como profesional y reconoció que conseguir una tercera Champions tendría un valor enorme para él, aunque prefirió evitar hablar de títulos cuando apenas comienza la campaña.

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El Bayern, por ahora, tiene una misión inmediata: dar el primer paso hacia Madrid. Y en ese camino, Luis Díaz aparece como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias desde el estreno ante un Bodø/Glimt que ya demostró que los grandes nombres no lo intimidan.

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