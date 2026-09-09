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Santa Fe vuelve a soñar: a 11 años de la gloria, va por otra hazaña en la Sudamericana

Después de empatar 0-0 con Vasco da Gama en El Campín, el equipo cardenal vuelve a creer en hacer historia en el certamen continental.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de septiembre de 2026 – 12:05 p. m.
Partido entre Santa Fe y Huracán de Argentina en el Estadio El Campin de Bogotá, partido correspondiente a la final de la Copa Sudamericana 2015
Partido entre Santa Fe y Huracán de Argentina en el Estadio El Campin de Bogotá, partido correspondiente a la final de la Copa Sudamericana 2015
Foto: El Espectador - Luis Ángel

La ilusión de Independiente Santa Fe está más viva que nunca. El empate 0-0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó una serie completamente abierta.

Aunque el conjunto cardenal no pudo sacar ventaja en El Campín, la posibilidad de avanzar a las semifinales mantiene encendida la esperanza de una hinchada que vuelve a soñar con una hazaña continental. Ahora, el equipo bogotano deberá buscar su clasificación en Brasil.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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