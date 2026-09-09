Aunque el conjunto cardenal no pudo sacar ventaja en El Campín, la posibilidad de avanzar a las semifinales mantiene encendida la esperanza de una hinchada que vuelve a soñar con una hazaña continental. Ahora, el equipo bogotano deberá buscar su clasificación en Brasil.

La ilusión de Independiente Santa Fe está más viva que nunca. El empate 0-0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó una serie completamente abierta .

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Santa Fe vuelve a soñar: a 11 años de la gloria, va por otra hazaña en la Sudamericana

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Santa Fe 🇮🇩 0-0 Vasco Da Gama



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El recuerdo que todavía emociona a los cardenales

Hablar de Santa Fe en la Copa Sudamericana inevitablemente lleva a 2015. Hace poco más de una década, el equipo capitalino protagonizó una de las campañas más importantes de su historia y consiguió lo que ningún otro club colombiano ha vuelto a lograr en este torneo: levantar el trofeo.

Aquel equipo cardenal construyó su camino partido a partido, superando obstáculos cada vez más grandes hasta llegar a una final que terminó definiéndose desde el punto blanco del penalti.

Santa Fe llegó a aquella edición de la competencia después de conquistar la Superliga colombiana de 2015. En enero de ese año derrotó 2-0 a Atlético Nacional y consiguió el boleto para disputar un torneo que terminaría convirtiéndose en histórico para la institución.

Un camino construido a punta de resistencia

El camino internacional comenzó contra Liga de Loja. En Ecuador consiguió un empate sin goles y, en Bogotá, resolvió la serie con contundencia: ganó 3-0 gracias a una actuación inolvidable de Wilson Morelo, quien marcó los tres goles y comenzó a convertirse en uno de los protagonistas de aquella aventura continental.

En la segunda fase apareció Nacional de Uruguay. Santa Fe volvió a demostrar su fortaleza como visitante y se impuso 2-0 en Montevideo. Aunque perdió 1-0 en El Campín, el resultado global de 2-1 le permitió avanzar a los octavos de final.

Allí llegó una de las primeras grandes pruebas. El rival fue Emelec, en una serie que comenzó con derrota 2-1 en Ecuador. Santa Fe necesitaba remontar en Bogotá y lo consiguió con un triunfo 1-0. Wilson Morelo tuvo la oportunidad de marcar desde el punto penalti, pero falló. Sin embargo, el delantero tuvo revancha y anotó de cabeza el tanto que le permitió al equipo colombiano avanzar gracias al gol de visitante.

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Independiente y Luqueño, los últimos obstáculos

En los cuartos de final, la dificultad aumentó. El rival fue Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más tradicionales del continente. Santa Fe dio un golpe de autoridad en Argentina y ganó 1-0. En Bogotá, el partido terminó 1-1 y, nuevamente, el equipo cardenal encontró la manera de resistir y avanzar.

La semifinal contra Sportivo Luqueño volvió a poner a prueba la capacidad del conjunto dirigido por Gerardo Pelusso. En Paraguay consiguió un empate 1-1, mientras que en Bogotá tuvo que conformarse con un 0-0. El resultado fue suficiente para alcanzar por primera vez una final continental. Del otro lado esperaba Huracán.

Una final que terminó en los penaltis

La primera final, disputada en Buenos Aires, terminó 0-0. Una semana después, El Campín recibió el partido definitivo. Santa Fe y Huracán volvieron a empatar sin goles durante los 90 minutos y también durante el tiempo extra. El campeón tendría que definirse desde los doce pasos.

Ahí apareció Robinson Zapata. El arquero fue fundamental para que Santa Fe se impusiera 3-1 en la tanda desde el manchón blanco y conquistara el primer título internacional de su historia. El penalti errado por Toranzo terminó de sellar una noche inolvidable para el conjunto capitalino.

El 9 de diciembre de 2015, Santa Fe hizo historia. Levantó por primera vez un trofeo continental y se convirtió, hasta hoy, en el único equipo colombiano que ha conquistado la Copa Sudamericana.

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Un día como hoy 😍 sellábamos el paso a la final de 𝐥𝐚 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 🏆.



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Once años después, Santa Fe vuelve a soñar con la Sudamericana

Casi una década después, la historia vuelve a tener a Santa Fe como protagonista. El equipo ya dejó en el camino a River Plate y ahora enfrenta a Vasco da Gama por un lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana.

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El 0-0 de la ida obliga a resolverlo todo en Brasil. Una victoria le dará la clasificación, mientras que un nuevo empate llevará la serie a los penaltis. No hay margen para especular y cada detalle puede terminar siendo determinante.

La comparación con 2015 no es gratuita. Aquel equipo hizo de la resistencia, la fortaleza defensiva y la capacidad para competir en escenarios adversos algunas de sus principales virtudes. El actual Santa Fe también ha tenido que superar series cerradas y definiciones dramáticas.

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Ahora, el reto es Vasco da Gama. Allí estará en juego el paso a las semifinales y, con él, la posibilidad de seguir alimentando un sueño.

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