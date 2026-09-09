Brasil sorprendió con su nueva convocatoria tras el Mundial: regresos, nuevos y ausencias

La convocatoria, anunciada este miércoles, corresponde a los próximos amistosos de Brasil contra Australia e India. Los pentacampeones del mundo enfrentarán a…

Brasil ya dejó atrás el golpe del Mundial 2026 y Carlo Ancelotti comenzó a mover las piezas para construir una nueva selección. En su primera convocatoria después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final, el técnico italiano presentó una lista con varios cambios, jóvenes que buscan ganarse un lugar y algunos regresos importantes , entre ellos los de João Pedro y Estêvão.

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La convocatoria, anunciada este miércoles, corresponde a los próximos amistosos de Brasil contra Australia e India. Los pentacampeones del mundo enfrentarán a Australia el 25 y 29 de septiembre, en Townsville y Brisbane, respectivamente, y posteriormente jugarán contra India el 3 de octubre en Calcuta.

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João Pedro y Estêvão vuelven a la selección

Uno de los nombres que más llama la atención es el de João Pedro, delantero de 24 años que se quedó fuera del Mundial para darle espacio a Neymar en la convocatoria definitiva. El atacante ha tenido un comienzo destacado de temporada con el Chelsea, con dos goles y dos asistencias en las primeras tres fechas de la Premier League.

También regresa Estêvão, quien era considerado una pieza importante para Brasil, pero no pudo disputar la Copa del Mundo debido a una lesión. Su situación actual es diferente: apenas ha tenido 16 minutos de participación con el Chelsea en el comienzo de la liga inglesa y la prensa ya especula con un posible cambio de equipo.

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Ancelotti, sin embargo, decidió darle nuevamente una oportunidad dentro de su proyecto de renovación.

La lista también presenta varias novedades. Entre ellas aparecen los arqueros Pedro Morisco y Otávio, el defensor Mauro Júnior y los centrocampistas Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

“Es una lista equilibrada. Tenemos jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo que creo que van a ser importantes para la próxima generación y tenemos jóvenes con calidad para el futuro de la Seleção”, explicó Ancelotti.

El entrenador dejó además una puerta abierta para quienes no fueron llamados: “No hay puertas cerradas. Siguen abiertas para todos”.

Solo nueve mundialistas continúan

El cambio de rumbo queda reflejado en un dato: solo nueve de los 26 jugadores que representaron a Brasil en el Mundial 2026 aparecen en esta nueva convocatoria.

Entre ellos están algunos de los futbolistas que Ancelotti considera fundamentales para liderar la transición. La columna vertebral elegida por el italiano incluye a Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior y Raphinha.

“Escogí a Marquinhos, Gabriel, Bruno, Vini y Raphinha para ayudar en este cambio de ciclo. Son jugadores importantes para el futuro”, explicó.

En contraste, hay ausencias de mucho peso. Neymar, Casemiro y Alisson no aparecen en la lista. Neymar, además, anunció su retiro de la selección brasileña, de la que es el máximo goleador histórico con 80 tantos.

LISTA DA SELEÇÃO BRASILEIRA CHEIA DE NOVIDADES! 🇧🇷👀 A primeira convocação de Carlo Ancelotti no ciclo da Copa de 2030 foi com caras novas na Seleção. Confira os 26 selecionados pelo Mister! #FBR #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/ogDbnCt9is — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 9, 2026

Ancelotti explicó que su decisión no está relacionada exclusivamente con la edad, aunque sí considera prioritario darle espacio a los futbolistas jóvenes con posibilidades de tener un papel importante en los próximos torneos.

“Yo no miro la edad de los jugadores, pero ahora es el momento de priorizar a los jóvenes con potencial”, afirmó.

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El técnico puso como ejemplo el caso de Alisson y dejó claro que su ausencia no significa un cierre definitivo: si el arquero continúa siendo el mejor de Brasil cuando llegue la Copa América de 2028, volverá a ser convocado.

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Pedro recibe una nueva oportunidad

Otra de las reapariciones destacadas es la de Pedro, delantero de 29 años del Flamengo. El atacante tiene una trayectoria importante con el club brasileño, con el que ha conquistado dos veces la Copa Libertadores, aunque su recorrido con la Seleção ha sido mucho más limitado.

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Pedro solamente ha disputado seis partidos con Brasil y ha marcado un gol. Además, formó parte del equipo que disputó el Mundial de Catar 2022 bajo las órdenes de Tite. Su última convocatoria había sido en 2023.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en el comienzo del proyecto de Ancelotti.

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🚨 OFFICIAL:



Carlo Ancelotti announces the Seleção’s first call-up since the World Cup! 🇧🇷 pic.twitter.com/4P85qHu9hm — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 9, 2026

Ancelotti busca definir el futuro de Brasil

El entrenador italiano reconoció que la eliminación en el Mundial fue un golpe importante. Brasil cayó frente a Noruega después de haber mostrado un buen rendimiento hasta el minuto 60, según su análisis, y la derrota terminó convirtiéndose en una decepción inesperada para el equipo.

“Ahora tenemos la motivación para preparar un nuevo ciclo para las próximas competiciones”, señaló.

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Para Ancelotti, además, el periodo posterior al Mundial permite trabajar con mayor tranquilidad. Brasil tendrá 16 fechas FIFA antes del próximo Mundial, por lo que considera fundamental aprovechar cada oportunidad para evaluar futbolistas y construir un grupo competitivo.

Uno de los principales interrogantes está en el mediocampo. El entrenador considera que la defensa y el ataque están bien cubiertos, pero reconoce una carencia en la posición de mediocentro que podría terminar influyendo incluso en el modelo de juego.

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Gabriel Bontempo de Santos estaba mirando la conferencia de Carlo Ancelotti y justo cuando estaba por decir SU NOMBRE le aparecieron LOS ANUNCIOS DE YOUTUBE.



Sí, se le cortó el video y el club lo publicó en redes.



JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/iazI2Dj7DG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2026

En la nueva convocatoria aparecen futbolistas con características diferentes. Breno Bidon, Bruno Guimarães y Gabriel Bontempo son considerados jugadores más ‘box to box’, mientras que Douglas Luiz y Andrey Santos tienen características más posicionales.

Por eso, Ancelotti evitó anticipar si Brasil jugará con dos o tres centrocampistas. Su explicación fue que la calidad y las características de los jugadores terminarán determinando el sistema.

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También destacó la situación de Endrick, a quien considera uno de los delanteros llamados a tener protagonismo en el futuro de la Seleção. Brasil, según Ancelotti, cuenta con varias alternativas jóvenes para esa posición y el objetivo será acompañar su evolución.

“Creo que Endrick va a ser un jugador importante para Brasil en el futuro”, afirmó.

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Una convocatoria para mirar hacia adelante

La lista de Ancelotti no pretende ser todavía la definitiva para los grandes torneos. El entrenador insistió en que estos partidos servirán para conocer mejor a jugadores jóvenes y ampliar la información disponible antes de tomar decisiones importantes.

Incluso los futbolistas que actualmente tienen pocos minutos en sus clubes pueden recibir oportunidades, pues la Seleção no puede limitarse a esperar que los equipos les den espacio para jugar.

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La idea es clara: Brasil quiere iniciar una nueva generación, evaluar alternativas y recuperar progresivamente la confianza de sus aficionados después del fracaso mundialista.

“No tendremos amistosos, sino partidos para mostrar las ganas y la motivación de los nuevos jugadores”, aseguró Ancelotti. Su mensaje es también una invitación a la afición: confiar en el nuevo ciclo mientras la Seleção comienza a reconstruirse.

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