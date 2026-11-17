Cali tiene un nuevo espacio para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario. El pasado 13 de noviembre se inauguró el sexto Estadio del Barrio en Colombia, una iniciativa impulsada por Gatorade, marca de PepsiCo, en conjunto con la Alcaldía de la capital vallecaucana. Más allá de la infraestructura, el proyecto busca abrir oportunidades para niños y jóvenes a través de la actividad física y la formación deportiva.

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La inauguración también tuvo un componente artístico. El diseñador y muralista caleño Felipe Barahona, conocido como Suku, estuvo a cargo de la creación de un balón de fútbol inspirado en los símbolos, colores y paisajes de la ciudad. La pieza, bautizada Tardes Caleñas, busca que los habitantes encuentren en el deporte una forma de reconocer y celebrar su identidad.

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Gatorade financió una cancha para más de 450 personas en Cali; la Alcaldía debe mantenerla, pues el acceso deportivo también depende del cuidado público. https://t.co/l27VWdjNBM — Diana Martínez Cuéllar (@DianaMRegiones) November 16, 2026

Santiago Escobar: "Queremos transformar la vida de nuestros deportistas y de los jóvenes"

Para Santiago Escobar, gerente general de PepsiCo para Colombia y Costa Rica, la iniciativa parte de la posibilidad de unir esfuerzos entre el sector privado y las instituciones públicas para generar oportunidades en las comunidades.

"Quisimos, obviamente, no solamente desde la parte privada, sino desde el sector público también, involucrar y conectar para transformar las comunidades. Estadios del Barrio es una iniciativa que nació hace algunos años y lo que queremos es transformar la vida de nuestros deportistas y de los jóvenes como tal", explicó.

La selección del lugar tampoco es una decisión al azar. Según Escobar, la compañía trabaja junto con las administraciones locales para identificar sectores en los que los niños y jóvenes tienen menos recursos y posibilidades de acceder a espacios deportivos.

"En conjunto con la Alcaldía definimos el lugar, que son zonas en donde las posibilidades y los recursos de los jóvenes son mucho más limitadas. Y aquí es donde queremos llegar, abrirles la puerta y darles la posibilidad a todos estos deportistas para que hagan ejercicio y puedan construir su futuro", señaló.

El directivo también anticipó que el programa espera continuar creciendo en los próximos años, aunque todavía no hay un número definido de nuevos escenarios. La meta, según contó, es alcanzar un impacto aproximado de 3.500 deportistas en el conjunto de la iniciativa.

Al hablar del significado personal de estas entregas, Escobar destacó especialmente la respuesta de los jóvenes que participan en las actividades y las expectativas que tienen frente a su futuro.

"Me siento muy contento de ver a todos los jóvenes llegando, ponerse su uniforme, con esa aspiración y esas ganas. Escuchar a los jóvenes decir que cuando sean profesionales van a devolver y retribuir todo lo que nosotros estamos haciendo por ellos a otras comunidades es realmente muy gratificante", afirmó.

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Suku y un balón que cuenta la historia de Cali

Uno de los elementos particulares de la inauguración fue el balón Tardes Caleñas, diseñado por Felipe Barahona, artista y muralista caleño. Su trabajo consistió en identificar los símbolos más representativos de la ciudad y llevarlos a una pieza deportiva que también funcionara como una expresión de identidad.

"Tuvimos que poner en el tablero los símbolos más recurrentes de la ciudad y finalmente escogimos unos que, aparte de ser muy autóctonos y propios de Cali, también comunicaban más cosas. Entonces decidimos meterlos en el balón", contó Suku.

El proceso representó un reto para el artista, quien nunca había diseñado un balón de fútbol. Aunque tiene experiencia en el diseño y el muralismo, tuvo que investigar sobre la estructura y las características de este tipo de elementos para adaptar su propuesta artística al formato deportivo.

"Inicialmente pensábamos que era un balón como más libre, más artístico. Lo complicado fue darle forma de diseño de balón como tal. Fueron muchas madrugadas de trabajo intenso, pero al final el resultado fue muy lindo", recordó.

La propuesta también tiene un significado que va más allá de lo visual. El balón incorpora referencias a la resiliencia de Cali, especialmente después del terremoto que marcó la historia de la ciudad. Las flores de guayacán hacen parte de esos símbolos que buscan representar la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

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"La idea es que se sientan orgullosos de su ciudad, que la miren y se identifiquen, que sientan los símbolos. El balón también va mucho hacia la resiliencia después del terremoto. Es como un homenaje a todo esto que está sucediendo y que sucedió con la ciudad", explicó.

Barahona, quien desarrolla su trabajo como diseñador y muralista, también destacó la importancia de acercar el arte a las comunidades y utilizarlo como una herramienta de expresión colectiva.

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"Me gusta mucho el trabajo con comunidad y creo que es la oportunidad en la que el arte se puede poner al servicio de la gente y llenar algunos vacíos a los que las personas no tienen cómo acceder. Siempre es importante poder poner ese don que tiene uno al servicio de la gente", manifestó.

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