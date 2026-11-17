Wayne Rooney sorprendió con una revelación sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida. El exfutbolista inglés confesó que llegó a contemplar el suicidio durante una etapa en la que, paradójicamente, su carrera profesional atravesaba uno de sus mejores momentos en Manchester United. La declaración la hizo durante su participación en el podcast Life At The Midpoint, presentado por Gabby Logan, en el que habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y las dificultades que enfrentó lejos de las canchas.

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Wayne Rooney confesó que contempló el suicidio en uno de los peores momentos de su vida

A sus 41 años, el exdelantero recordó que, mientras disfrutaba del reconocimiento y el éxito deportivo, atravesaba una situación personal que lo llevó a aislarse de su entorno. Según explicó, pasaba varios días bebiendo en su casa y llegó a un punto en el que no quería estar cerca de otras personas. Incluso evitaba salir a la calle, encontrarse con conocidos o entrar a establecimientos comerciales.

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Wayne Rooney says that he contemplated suicide during his time at Manchester United.



Rooney is United’s all-time top scorer with 253 goals in 559 appearances but said that what should have been the happiest time of his career “was probably the lowest point because of the selfish… pic.twitter.com/0TSuem5oK1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 17, 2026

Wayne Rooney y la difícil etapa que vivió durante su carrera

En la conversación, Rooney también recordó cómo intentaba ocultar lo que estaba atravesando, especialmente para que su hijo Kai no lo viera en esas condiciones. El exjugador reconoció que su comportamiento terminó afectando a las personas que tenía cerca y reflexionó sobre las decisiones que tomó durante ese periodo.

“Puedo mirar atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por algo con lo que realmente me costaba lidiar. Entonces no quería que Kai me viera así, por eso también me escondía. Llegué a un punto en el que contemplaba el suicidio. Simplemente no quería estar cerca de nadie. No quería ver gente en las calles. No quería entrar en las tiendas”.

Rooney explicó que siempre encontró en el fútbol un espacio de tranquilidad, pero que fuera del campo tenía dificultades para gestionar sus emociones y los problemas personales. También señaló que sentía una presión constante por mantener su rendimiento y evitar que cualquier muestra de vulnerabilidad afectara su carrera profesional.

"Siempre me sentí cómodo en un campo de fútbol, pero con todo lo demás tuve muchos problemas. No quieres mostrar ninguna debilidad, así que intentas disimularla".

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Wayne Rooney ha revelado que contempló el SUICIDIO alrededor de 2009, durante el período en que nació su hijo, Kai.



🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/CsnMCsyEcd — Red Devils Latinoamérica (@RedDevilLatino) November 17, 2026

El apoyo profesional que buscó Wayne Rooney para superar sus problemas

El exdelantero también contó que decidió acudir a un terapeuta para intentar comprender lo que le estaba sucediendo. Buscar ayuda profesional fue parte de un proceso en el que pudo reconocer las dificultades que atravesaba y reflexionar sobre su comportamiento.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención al mirar hacia atrás fue el momento en el que apareció esta crisis. Rooney recordó que estaba en la cima de su carrera deportiva, acababa de casarse y tenía un hijo pequeño. Desde afuera, esas circunstancias podían representar una de las etapas más felices de su vida, pero su experiencia personal era completamente diferente.

“Hablé con un terapeuta para intentar averiguar qué me pasaba, porque cuando miro hacia atrás, probablemente estaba en la cima de mi carrera, acababa de tener un hijo pequeño, me acababa de casar. Debería ser el momento más feliz de mi vida y no lo fue. Probablemente fue el peor momento debido a los actos egoístas que estaba cometiendo”.

Con este testimonio, Rooney puso sobre la mesa una realidad que también afecta a deportistas de alto rendimiento: el éxito profesional no necesariamente representa bienestar emocional. Su relato evidenció las dificultades que pueden esconderse detrás de una carrera llena de reconocimientos y la importancia de hablar sobre la salud mental y buscar ayuda cuando se necesita.

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