Alineación de lujo en el Gran Fondo El Origen x Egan: estos serán los ciclistas invitados

El campeón del Tour y el Giro encabezará en Zipaquirá el Gran Fondo El Origen, una rodada que reunirá a más de 4.000 ciclistas y a figuras del ciclismo nacional. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclismo colombiano volverá a mirar hacia Zipaquirá este fin de semana, cuando las carreteras que han marcado la vida deportiva de Egan Bernal reciban a más de 4.000 aficionados en el Gran Fondo El Origen x Egan.

No será una simple rodada masiva, sino el regreso simbólico del campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 a los paisajes que moldearon al deportista que transformó para siempre la historia reciente del ciclismo nacional.

En su tierra, en las rutas donde aprendió a leer la montaña y a medir el esfuerzo, Bernal pedaleará al lado de quienes lo han acompañado —de una u otra forma— en su propio ascenso. El evento no solo celebra la resistencia de Egan, sino también la de la generación de ciclistas que lo vio nacer como figura y que, a punta de resultados, cambió la manera en que el país se mira sobre dos ruedas.

Entre los invitados estará Rigoberto Urán, el antioqueño que abrió camino y que durante más de década y media sostuvo el nombre de Colombia en el World Tour. Subcampeón en Giro y Tour, y protagonista inagotable, Urán es para muchos el gran equilibrante entre talento, humor y disciplina. Un líder que marcó una época y que aún hoy sigue siendo punto de referencia.

También estará Nairo Quintana, uno de los nombres que definió el orgullo de este deporte en Colombia. Campeón de la Vuelta a España y del Giro de Italia, su dominio en la alta montaña lo convirtió en leyenda y en símbolo de un país que, por años, encontró en sus ataques un motivo colectivo para creer.

A ellos se suman rostros que representan el presente inmediato del ciclismo nacional. Harold Tejada, huilense y corredor del World Tour, llega como parte de esa camada que avanza sin estridencias pero con solidez, apoyada en su capacidad en la montaña y en una progresión constante. Santiago Buitrago, uno de los nombres más prometedores del panorama colombiano, aterriza en Zipaquirá con credenciales destacables, como sus victorias de etapa en el Giro de Italia.

El cartel continúa con Brandon Rivera, nacido también en Zipaquirá y compañero de Egan desde las primeras pedaladas competitivas. Su fortaleza en la contrarreloj y su capacidad para sostener ritmos altos lo llevaron al World Tour y lo han convertido en uno de los talentos más representativos de Cundinamarca. Óscar Sevilla, figura hispano-colombiana con una trayectoria extensa y vigente, aportará el toque de experiencia que lo ha hecho tan cercano y respetado en el calendario americano.

El ciclismo femenino tendrá su lugar destacado con Diana Peñuela, campeona nacional de ruta y una de las corredoras más consistentes del país. Su estilo ofensivo y su protagonismo internacional la posicionan como referencia obligada en la actualidad. Y estará también Jarlinson Pantano, recordado por su triunfo en el Tour de Francia y por la explosividad que lo acompañó en cada una de sus presentaciones en Europa.

El Gran Fondo El Origen x Egan ofrecerá dos recorridos que reflejan la geografía que formó a toda esta generación: un Gran Fondo de 134 kilómetros y un Medio Fondo de 105. Ambos parten de Zipaquirá y trazan un circuito que pasa por Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo y Cogua.

El magnetismo de Bernal no se quedó en el país. Ciclistas aficionados de México, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica también estarán presentes, atraídos por la posibilidad de rodar al lado del colombiano en los mismos escenarios que construyeron sus grandes victorias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador