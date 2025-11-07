Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Egan Bernal vuelve a su origen: 4.000 ciclistas rodarán junto al campeón en Cundinamarca

El campeón del Tour de Francia celebrará el Gran Fondo El Origen x Egan, una cita que reunirá a ciclistas de todo el país y del exterior para recorrer las rutas donde comenzó su historia deportiva.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de noviembre de 2025 - 09:10 p. m.
El campeón del Tour de Francia celebrará el Gran Fondo El Origen x Egan, una cita que reunirá a ciclistas de todo el país y del exterior para recorrer las rutas donde comenzó su historia deportiva.
El campeón del Tour de Francia celebrará el Gran Fondo El Origen x Egan, una cita que reunirá a ciclistas de todo el país y del exterior para recorrer las rutas donde comenzó su historia deportiva.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ciclismo colombiano volverá a tener una cita especial este 16 de noviembre, cuando más de cuatro mil pedalistas recorran las carreteras de Cundinamarca junto a Egan Bernal. El evento, bautizado Gran Fondo El Origen x Egan, agotó sus inscripciones el pasado 4 de noviembre y se consolida como uno de los encuentros ciclodeportivos más grandes de Colombia y Latinoamérica.

Más que una competencia, será una experiencia para conocer los caminos donde nació la leyenda del campeón del Tour de Francia. Bernal quiere que sus seguidores vivan, sobre el sillín y con el paisaje de fondo, lo que fueron sus primeros pedalazos por las rutas de su natal Zipaquirá.

Vínculos relacionados

La sub-17 se quedó sin crédito en el Mundial: Corea del Norte, la prueba definitiva
Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17 tras el empate de Colombia
¡Atención! Esta es la convocatoria de Colombia para los amistosos de noviembre

Un país apasionado por el ciclismo

De los 4.000 ciclistas inscritos, el 67,5% son hombres y el 32,5% mujeres, una proporción que evidencia la creciente presencia femenina en el ciclismo aficionado del país. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es el mapa de procedencias: los participantes llegarán desde Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Pasto y Villavicencio, además de otros 90 municipios.

Durante semanas, miles de aficionados han afinado sus bicicletas y preparado sus piernas para rodar al lado del campeón que, en 2019, puso a Colombia en lo más alto del podio del Tour de Francia.

El escenario no podría ser más simbólico. Zipaquirá, la tierra de Egan, será el punto de encuentro y partida. Las calles del municipio, que han visto su evolución desde niño, recibirán a los participantes con el entusiasmo propio de un pueblo que se convirtió en sinónimo de orgullo y superación.

El Gran Fondo El Origen x Egan ofrecerá dos recorridos: el Gran Fondo, de 134 kilómetros, y el Medio Fondo, de 105. Ambos partirán desde Zipaquirá y recorrerán un circuito que atraviesa Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo y Cogua, municipios que combinan belleza natural, exigencia física y condiciones seguras para los deportistas.

El magnetismo de Egan Bernal ha cruzado las fronteras. Por eso, el Gran Fondo contará también con la presencia de ciclistas extranjeros procedentes de México, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

Video Thumbnail

En apenas dos ediciones, “El Origen” ha logrado proyectarse más allá del ámbito local. Para los visitantes, será también una oportunidad de conocer una de las regiones más emblemáticas del país, donde el paisaje andino se entrelaza con la tradición salinera y la calidez de su gente.

Aunque el Gran Fondo tiene el sello competitivo que identifica a los grandes eventos de ciclismo aficionado, su esencia es otra: compartir una historia. Bernal quiere que quienes lo acompañen entiendan que el triunfo no nació en París, sino en las montañas frías de Cundinamarca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Egan Bernal

Egan

Egan Bernal ciclismo

Gran Fondo de Egan Bernal

El Origen de Egan Bernal

Ineos

Recorrido del Gran Fondo de Egan

ciclismo Colombiano

Carreras de ciclismo en Colombia

Cundinamarca

Zipaquirá

Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.