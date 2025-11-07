Egan Bernal vuelve a su origen: 4.000 ciclistas rodarán junto al campeón en Cundinamarca

El campeón del Tour de Francia celebrará el Gran Fondo El Origen x Egan, una cita que reunirá a ciclistas de todo el país y del exterior para recorrer las rutas donde comenzó su historia deportiva. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El ciclismo colombiano volverá a tener una cita especial este 16 de noviembre, cuando más de cuatro mil pedalistas recorran las carreteras de Cundinamarca junto a Egan Bernal. El evento, bautizado Gran Fondo El Origen x Egan, agotó sus inscripciones el pasado 4 de noviembre y se consolida como uno de los encuentros ciclodeportivos más grandes de Colombia y Latinoamérica.

Más que una competencia, será una experiencia para conocer los caminos donde nació la leyenda del campeón del Tour de Francia. Bernal quiere que sus seguidores vivan, sobre el sillín y con el paisaje de fondo, lo que fueron sus primeros pedalazos por las rutas de su natal Zipaquirá.

Un país apasionado por el ciclismo

De los 4.000 ciclistas inscritos, el 67,5% son hombres y el 32,5% mujeres, una proporción que evidencia la creciente presencia femenina en el ciclismo aficionado del país. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es el mapa de procedencias: los participantes llegarán desde Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Pasto y Villavicencio, además de otros 90 municipios.

Durante semanas, miles de aficionados han afinado sus bicicletas y preparado sus piernas para rodar al lado del campeón que, en 2019, puso a Colombia en lo más alto del podio del Tour de Francia.

El escenario no podría ser más simbólico. Zipaquirá, la tierra de Egan, será el punto de encuentro y partida. Las calles del municipio, que han visto su evolución desde niño, recibirán a los participantes con el entusiasmo propio de un pueblo que se convirtió en sinónimo de orgullo y superación.

El Gran Fondo El Origen x Egan ofrecerá dos recorridos: el Gran Fondo, de 134 kilómetros, y el Medio Fondo, de 105. Ambos partirán desde Zipaquirá y recorrerán un circuito que atraviesa Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo y Cogua, municipios que combinan belleza natural, exigencia física y condiciones seguras para los deportistas.

El magnetismo de Egan Bernal ha cruzado las fronteras. Por eso, el Gran Fondo contará también con la presencia de ciclistas extranjeros procedentes de México, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

En apenas dos ediciones, “El Origen” ha logrado proyectarse más allá del ámbito local. Para los visitantes, será también una oportunidad de conocer una de las regiones más emblemáticas del país, donde el paisaje andino se entrelaza con la tradición salinera y la calidez de su gente.

Aunque el Gran Fondo tiene el sello competitivo que identifica a los grandes eventos de ciclismo aficionado, su esencia es otra: compartir una historia. Bernal quiere que quienes lo acompañen entiendan que el triunfo no nació en París, sino en las montañas frías de Cundinamarca.

