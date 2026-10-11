La jornada tuvo un significado especial por la presencia de algunos de los corredores que compartieron época con Quintana y fueron protagonistas de grandes batallas en las…

Cartagena despidió a Nairo Quintana con una multitudinaria jornada sobre dos ruedas. Cerca de 6.900 ciclistas de 21 países participaron este domingo en el Gran Fondo Nairo Fest 2026, un evento que reunió a aficionados y figuras históricas del ciclismo alrededor del boyacense, ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, en su despedida del ciclismo profesional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Así fue la despedida de Nairo Quintana con su Gran Fondo en Cartagena

La jornada tuvo un significado especial por la presencia de algunos de los corredores que compartieron época con Quintana y fueron protagonistas de grandes batallas en las principales carreras del mundo. Entre ellos estuvieron el británico Chris Froome, los españoles Alberto Contador, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Samuel Sánchez, además del colombiano Rigoberto Urán.

Publicidad

Para los aficionados, la cita representó la posibilidad de compartir el pelotón con referentes de este deporte y acompañar a Nairo en un momento especial de su trayectoria. Sin embargo, el balance del Gran Fondo también trascendió lo deportivo: la organización del evento y las proyecciones económicas apuntaron a un importante movimiento turístico para Cartagena y otros municipios de Bolívar.

Un recorrido de 186 kilómetros por el norte de Bolívar

El Gran Fondo, la modalidad más exigente de la jornada, contó con un trazado de 186 kilómetros. Para quienes buscaban una distancia menor, la organización dispuso las alternativas de Medio Fondo y Retadores, con las que amplió las posibilidades de participación.

Le puede interesar

Los recorridos partieron desde Cartagena y atravesaron Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. De esta manera, la competencia llevó a los participantes por diferentes municipios del norte de Bolívar, más allá de los lugares que habitualmente concentran la atención de los visitantes.

Le recomendamos leer: Contador, Froome y Rigo: los mensajes de las estrellas para despedir a Nairo Quintana

La salida desde el Corredor Histórico de Cartagena reunió desde temprano a miles de pedalistas, en una jornada que combinó el homenaje a Quintana con la promoción del ciclismo y del territorio.

El Gran Fondo de Nairo Quintana y su impacto económico en Cartagena

Uno de los principales resultados esperados del Nairo Fest 2026 está relacionado con el turismo y el comercio. Las proyecciones divulgadas alrededor del evento estimaron un movimiento económico cercano a los 20 millones de dólares en Bolívar.

La programación completa reunió a más de 10.600 participantes y contempló la llegada de más de 20.000 visitantes a Cartagena y al departamento. Además, las previsiones apuntaron a una ocupación hotelera cercana al 80 %.

Le podría interesar: Así narró El Espectador la carrera de Nairo Quintana: del primer al último triunfo

El impacto no se limita a los establecimientos de alojamiento. La llegada de deportistas, familiares y acompañantes también representa consumo en restaurantes, taxis, comercios y excursiones turísticas a Barú y las Islas del Rosario.

Parte de esa actividad económica puede extenderse a los trabajadores y comerciantes que dependen del turismo, entre ellos vendedores de frutas, coco, dulces y fritos, así como los lancheros encargados de transportar visitantes hacia las islas.

Cartagena busca consolidarse como sede de grandes eventos deportivos

El Gran Fondo de Nairo se suma a la apuesta de la administración del alcalde Dumek Turbay por atraer acontecimientos internacionales que permitan mostrar a Cartagena más allá de sus playas y su patrimonio histórico.

La presencia de figuras vinculadas con triunfos en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España también representa una oportunidad para proyectar la ciudad ante públicos internacionales. A esto se suma la difusión de fotografías y videos que los participantes comparten en sus redes sociales, con las murallas, el mar y la gastronomía cartagenera como protagonistas.

Ese contenido contribuye a promocionar el destino y puede despertar el interés de futuros visitantes y organizadores de eventos deportivos.

Al cierre de la jornada, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el significado de la participación del ciclista colombiano y el alcance de la cita. “¡Gracias, Nairo, por enseñarnos que los sueños sobre dos ruedas no tienen límites!”, expresó, al tiempo que resaltó la intención de mantener a Cartagena como escenario de eventos de clase mundial.

Publicidad

Así, el Gran Fondo Nairo Fest 2026 dejó una despedida multitudinaria para el boyacense y una apuesta turística y económica para Cartagena y Bolívar, con miles de ciclistas recorriendo sus carreteras y figuras históricas del deporte acompañando al colombiano en esta etapa de su carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad