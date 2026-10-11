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Contador, Froome y Rigo: los mensajes de las estrellas para despedir a Nairo Quintana

Alberto Contador, Chris Froome, Rigoberto Urán y otras figuras del ciclismo acompañaron a Nairo Quintana en Cartagena y le dedicaron mensajes de reconocimiento por su trayectoria, sus rivalidades y el legado que deja en este deporte.

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Juan Carlos Becerra
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Alberto Contador, Chris Froome, Rigoberto Urán y otras figuras del ciclismo acompañaron a Nairo Quintana en Cartagena y le dedicaron mensajes de reconocimiento por su trayectoria, sus rivalidades y el legado que deja en este deporte.

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La despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional estuvo acompañada por las palabras de varios de los corredores que marcaron su trayectoria. En el Gran Fondo Nairo Fest 2026, en Cartagena, figuras como Alberto Contador, Chris Froome y Rigoberto Urán le dedicaron mensajes de reconocimiento al boyacense, con quien compartieron carreras, rivalidades y momentos que quedaron en la historia de este deporte.

El encuentro reunió a ciclistas de distintas generaciones para acompañar a Quintana en una jornada especial. Más allá de compartir kilómetros con los aficionados, la presencia de estos referentes permitió recordar lo que significó competir junto al colombiano y el legado que deja después de años de protagonismo en las grandes vueltas.

Alberto Contador: “Has hecho más difíciles las victorias”

Uno de los mensajes más significativos fue el de Alberto Contador, quien recordó la exigencia que representaba enfrentarse a Nairo Quintana. El español destacó que el colombiano hizo más complicadas las victorias de sus rivales, pero también les dio un mayor valor.

“Nairo, lo has pasado muy difícil, has hecho sufrir en muchos momentos, pero también has hecho más difíciles las victorias, porque les has dado mucho más valor”, expresó Contador.

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El español también se refirió al camino que comienza ahora el boyacense, con un mensaje de buenos deseos para esta nueva etapa: “Ahora quiere hacer un nuevo camino, un nuevo camino por éxito también”.

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Chris Froome agradeció la rivalidad con Nairo Quintana

Chris Froome, otro de los grandes protagonistas del ciclismo de la última década, también tuvo palabras para Quintana. El británico agradeció los años en los que el colombiano lo obligó a exigirse más y destacó el respeto que construyeron durante sus enfrentamientos.

“Felicitaciones y gracias. Gracias por muchos años haciéndome trabajar más duro y por el respeto, el respeto que tenemos juntos”, manifestó Froome.

Sus palabras recordaron la dimensión competitiva de una rivalidad que tuvo como escenario algunas de las carreras más importantes del calendario internacional, en las que ambos lucharon por los principales objetivos.

Rigoberto Urán y Óscar Sevilla destacaron su legado

El reconocimiento también llegó desde Colombia. Rigoberto Urán aprovechó el encuentro en Cartagena para felicitar a su compatriota y agradecerle por lo que aportó al ciclismo nacional.

“Nairo, felicitaciones. Bacano estar acá disfrutando y, bueno, muchas gracias por todo lo que le dejó al ciclismo colombiano”, dijo el antioqueño.

Por su parte, Óscar Sevilla destacó tanto la trayectoria deportiva de Quintana como su dimensión personal. El corredor lo describió como un ejemplo y agradeció los momentos que les regaló a los aficionados durante estos años.

“Un gran persona, un corredor que luchó mucho por conseguir sus objetivos y un ejemplo para todos. Así que nada, gracias por todo lo que nos ha regalado estos años”, expresó Sevilla.

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Víctor Hugo Montaño también se sumó al homenaje

Víctor Hugo Montaño fue otro de los protagonistas que le dedicó unas palabras al boyacense. En su mensaje, resaltó lo que aprendió de Quintana y agradeció su trayectoria.

“Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu vida, gracias por habernos enseñado tanto y gracias por seguir acá”, manifestó.

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Los mensajes coincidieron en destacar el impacto de Nairo Quintana en el ciclismo y el respeto que se ganó entre corredores con los que compartió distintas etapas de su carrera.

La jornada en Cartagena no solo reunió a miles de aficionados alrededor del Gran Fondo Nairo Fest 2026. También se convirtió en una oportunidad para que algunas de las figuras que compartieron carretera con el colombiano le expresaran su gratitud y lo acompañaran en una despedida que marca el cierre de su etapa como ciclista profesional.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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