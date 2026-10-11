Así narró El Espectador la carrera de Nairo Quintana: del primer al último triunfo

Hay casi 16 años de distancia entre dos portadas de El Espectador. En la primera, un joven Nairo Quintana levanta los brazos en el Tour de l’Avenir, una carrera que anunciaba su futuro. En la última, ya convertido en leyenda, sonríe con un trofeo en las manos después de ganar la Vuelta a Asturias. Entre ambas imágenes hay una historia que este diario contó desde sus páginas: la de un muchacho de Cómbita, Boyacá, que conquistó las montañas de Europa y se convirtió en uno de los deportistas más importantes de Colombia.

Todo comenzó el 13 de septiembre de 2010. “Con aroma de café”, tituló El Espectador después de que Quintana conquistara el Tour de l’Avenir, considerada una de las competencias juveniles más importantes del ciclismo mundial. En la fotografía, el boyacense aparecía en lo más alto del podio de una carrera que, para ese entonces, Alfonso Flórez y Martín Ramírez ya habían ganado. Nairo, con apenas 20 años, empezaba a seguir las huellas de los grandes escarabajos colombianos.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

El salto desde esa portada a la siguiente que elegimos es de casi tres años. Para entonces, Quintana ya competía con el Movistar y había dejado de ser una promesa. Su primera participación en el Tour de Francia, en 2013, lo convirtió en una revelación mundial. En su debut, el colombiano desafió a los mejores corredores del planeta y terminó segundo de la clasificación general, únicamente superado por el británico Chris Froome. Además, conquistó las clasificaciones de la montaña y de los jóvenes.

El 21 de julio de 2013, El Espectador publicó una imagen que resumía su irrupción: Nairo, con gafas oscuras y una sonrisa enorme, formaba un corazón con sus manos. El titular fue “Gran colombiano”. Un día antes había ganado la etapa 20 del Tour, en Annecy-Semnoz, y había asegurado su lugar en el podio de París. El periódico destacó que había superado el tercer puesto conseguido por Fabio Parra 25 años antes.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

Al día siguiente, el 22 de julio, llegó otra portada. Esta vez, El Espectador lo bautizó “Naironman”. La fotografía mostraba a Quintana sobre el podio de los Campos Elíseos, junto al campeón Chris Froome y al español Joaquim Rodríguez. El colombiano aparecía vestido con la indumentaria del Movistar, mientras sus rivales levantaban los brazos. El título, una mezcla de su nombre con el de un superhéroe, reflejaba la dimensión que había adquirido su figura. Colombia volvía a tener un corredor capaz de disputar el Tour de Francia.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

Las dos portadas de 2013 marcaron un cambio en la forma de contar su historia. Si en 2010 se hablaba del joven que podía llegar lejos, tres años después el interrogante era hasta dónde conseguiría llegar. Quintana había demostrado que podía ganar etapas, resistir tres semanas de competencia y enfrentar a los grandes favoritos. La expectativa ya no era verlo participar en las carreras más importantes, sino verlo conquistarlas. Y la respuesta llegaría mucho antes de lo que muchos imaginaban.

Nairo Quintana y la era de los títulos en Grandes Vueltas

El 31 de mayo de 2014, la portada de El Espectador anunció que Nairo estaba a punto de lograr lo que ningún latinoamericano había conseguido. “Camino al cielo”, decía el titular, acompañado por una fotografía del colombiano pedaleando con la camiseta rosada del líder del Giro de Italia, rodeado de aficionados en la montaña. Quintana acababa de ganar la decimonovena etapa, una exigente cronoescalada al Monte Grappa, y había fortalecido su ventaja en la clasificación general. Solamente faltaban dos jornadas para convertirse en campeón.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

La consagración llegó el primero de junio y, al día siguiente, El Espectador celebró con una de sus portadas más recordadas con sus páginas pintadas de rosado y un titular icónico: “Se puso de ruana el Giro”. Esta vez no había bicicletas ni montañas. La imagen mostraba a Nairo, vestido de rosado, cargando a su pequeña hija Mariana, quien le daba un beso en la mejilla.

El boyacense había conquistado el Giro de Italia, su primera gran vuelta y también la primera para un colombiano en aquella carrera. El segundo lugar fue para su compatriota Rigoberto Urán, completando una actuación histórica para el país.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

Aquella portada también mostró otra dimensión del campeón. Detrás del corredor que había dominado las montañas italianas aparecía un padre de familia, un hombre que celebraba con los suyos. El contraste entre “Camino al cielo” y “Se puso de ruana el Giro” retrató dos momentos de una misma hazaña: primero, el esfuerzo de conquistar la montaña; después, la emoción de haber alcanzado la gloria. Quintana había conseguido el resultado que lo instalaba definitivamente entre los mejores ciclistas del mundo.

En 2015, su reinado continuó. El 18 de marzo, El Espectador llevó a primera página su triunfo en la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario. “El reinado de Nairo”, tituló el periódico, con una fotografía del boyacense sonriendo y sosteniendo el tradicional tridente que recibe el vencedor. La imagen tenía algo de premonitorio: después de conquistar Italia en 2014, Nairo regresaba al país europeo para demostrar que su dominio no había sido pasajero. Sin embargo, su gran objetivo seguía estando en Francia.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

El 27 de julio de 2015, su nombre volvió a ocupar la portada tras terminar segundo en el Tour de Francia. “Orgullo colombiano”, tituló El Espectador, con una fotografía del podio de París. En el centro aparecía Chris Froome, vestido de amarillo, mientras Quintana y Alejandro Valverde, compañeros del Movistar, ocupaban los otros dos escalones. El colombiano había protagonizado una lucha memorable en los Alpes y estuvo cerca de arrebatarle el título al británico, pero volvió a quedarse a las puertas de la victoria.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

Aquella imagen resumía una de las grandes contradicciones de su carrera. Quintana era uno de los mejores ciclistas del planeta, había ganado el Giro y acumulaba dos subcampeonatos del Tour, pero todavía perseguía el sueño de vestir de amarillo en París. El Espectador destacó la dimensión de su segundo puesto, aunque el desenlace también dejaba una sensación de deuda deportiva. Nairo ya no era el joven que sorprendía a los europeos: ahora era el rival al que todos vigilaban cuando comenzaban las grandes ascensiones.

El año siguiente empezó con otra conquista. El 2 de mayo de 2016, El Espectador publicó “Sueño amarillo”, después de que Quintana ganara el Tour de Romandía, en Suiza. La portada mostraba al colombiano vestido de amarillo, con el trofeo en sus manos y una sonrisa que reflejaba su confianza. El diario puso el énfasis en lo que vendría: faltaban 60 días para el comienzo del Tour de Francia y Nairo buscaba subir finalmente al escalón más alto del podio de los Campos Elíseos. Su temporada parecía encaminarse hacia ese objetivo.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

Sin embargo, el Tour de 2016 terminó con un tercer puesto y la revancha llegaría en España. El 30 de agosto, El Espectador tituló “¡Salud, tío!”, con una fotografía de Quintana celebrando su triunfo en Lagos de Covadonga. La décima etapa de la Vuelta a España había sido escenario de una exhibición del boyacense, quien recuperó el liderato de la competencia en una ascensión histórica para el ciclismo colombiano, donde años antes habían brillado Luis Herrera y Oliverio Rincón. Aquel triunfo abrió el camino hacia su segunda gran vuelta.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

El 11 de septiembre de 2016, El Espectador se vistió completamente de rojo. “La reconquista” fue el titular elegido para celebrar que Quintana había asegurado el título de la Vuelta a España. La fotografía mostraba al colombiano concentrado sobre su bicicleta, con el uniforme rojo del líder. El Espectador se pintó de rojo, pues aquella portada era un homenaje a Nairo y a Esteban Chaves, protagonistas de una nueva actuación extraordinaria del ciclismo nacional. Quintana había conseguido resistir los ataques de Froome y estaba a punto de sumar otra conquista a su palmarés.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

Un día después, el 12 de septiembre, llegó una nueva portada, esta vez con un juego de palabras que recordaba al “Nairoman” de 2013: “Extraordinairo”. La fotografía mostraba el podio de la Vuelta a España bajo una lluvia de champaña. Quintana, vestido de rojo como la página central del periódico, celebraba junto a Chris Froome, segundo, y Esteban Chaves, tercero. El Espectador destacó que el ciclismo colombiano había vivido una de sus jornadas más memorables. Era la segunda gran vuelta conquistada por el boyacense y, con dos colombianos en el podio, una demostración de la fortaleza de toda una generación.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

En 2017, el Giro de Italia celebró su edición número 100 y Nairo volvió a ser protagonista. El 15 de mayo, El Espectador tituló “Golpe de autoridad” después de que el colombiano ganara la novena etapa, con final en el Blockhaus, y asumiera el liderato de la carrera. La fotografía lo mostraba vestido con la camiseta rosada, descorchando una botella de champaña. El título parecía anticipar una nueva conquista, pero la historia tuvo otro desenlace: Quintana terminó segundo, superado por Tom Dumoulin. Aun así, había vuelto a disputar hasta el final el título de una gran vuelta.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana.

El 26 de julio de 2018, una fotografía mucho más íntima ocupó la primera página del periódico. Nairo aparecía con los ojos cerrados y las manos juntas frente a su rostro, como si agradeciera después de una larga espera. El titular fue “Dicho y hecho”. El colombiano había prometido atacar en la etapa 17 del Tour de Francia, con final en el Col du Portet, y cumplió: ganó en solitario y consiguió su segunda victoria de etapa en la ronda francesa. Aunque ya no peleaba por el título general, aquella jornada confirmó que todavía tenía fuerzas para imponerse en las montañas más exigentes.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

El 26 de agosto de 2019, El Espectador volvió a retratar ese gesto de agradecimiento. “Siempre Nairo”, tituló después de que Quintana ganara la segunda etapa de la Vuelta a España. La fotografía lo mostraba inclinado sobre el manillar, con las manos cerca del rostro y rodeado de rivales. El diario destacó que cuatro colombianos estaban entre los diez primeros de la clasificación general. Habían pasado nueve años desde aquel triunfo en el Tour de l’Avenir y Nairo seguía siendo protagonista de las principales carreras del mundo, aunque su trayectoria comenzaba a entrar en una etapa diferente.

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Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

El retorno del rey: el último triunfo de Nairo Quintana

Muchos años después, el 27 de abril de 2026, su nombre regresó a una portada para celebrar una nueva victoria. “El retorno del rey”, tituló El Espectador, con una fotografía del boyacense levantando el trofeo de la Vuelta a Asturias. Quintana acababa de ganar esa carrera por tercera vez y, como destacamos, completó 23 títulos en su trayectoria. La imagen tenía un significado distinto al de las anteriores: ya no era la celebración de una promesa ni la consagración de un favorito, sino el último gran festejo de un corredor que había anunciado su retiro para ese año.

Las portadas de El Espectador que marcaron la carrera de Nairo Quintana. Foto: El Espectador

Vistas en conjunto, estas 15 portadas cuentan mucho más que los resultados de una carrera deportiva. Muestran la transformación de Nairo Quintana, desde el muchacho que apareció en 2010 bajo el título “Con aroma de café” hasta el veterano que, en 2026, volvió a levantar los brazos bajo la frase “El retorno del rey”.

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En medio quedaron el superhéroe de 2013, el campeón del Giro, el rival de Froome, el conquistador de la Vuelta y el ciclista que nunca dejó de perseguir nuevas victorias. También quedó registrada una época irrepetible del deporte colombiano. Durante casi dos décadas, sus triunfos, sus derrotas y sus gestos ocuparon las primeras páginas de este periódico. Y esas imágenes, juntas, permiten contar la historia de un ciclista que hizo de las montañas su escenario y de su nombre una referencia inevitable del deporte nacional. Hoy, un domingo 11 de octubre, el más grande dice adiós.

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