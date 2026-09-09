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Así será la contrarreloj final de la Vuelta a España 2026: hora y recorrido de la etapa 18

Enric Mas defenderá el liderato ante Primoz Roglic, Felix Gall y el resto de favoritos en una contrarreloj de 32,5 kilómetros, completamente llana y con el viento como posible protagonista.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
09 de septiembre de 2026 – 03:00 p. m.
MONTECARLO, 22/08/2026.- El ciclista belga Wout van Aert participa en la primera etapa de la Vuelta a España, una crono de 9,4 kilómetros, en Mónaco. La Vuelta 2026, que comienza este sábado con salida en Mónaco, se considera una de las más duras de la historia, con casi 60.000 metros de desnivel total. EFE/Javier Lizón
El ciclista belga Wout van Aert participa en la primera etapa de la Vuelta a España.
Foto: EFE - Javier Lizón

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La Vuelta a España 2026 llega este jueves a uno de sus momentos más esperados. La etapa 18 pondrá a los principales candidatos a la clasificación general frente al cronómetro, en una jornada de 32,5 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera que puede modificar de manera importante la lucha por el maillot rojo.

Después de una etapa 17 nuevamente favorable a los velocistas, en la que Matthew Brennan consiguió su quinta victoria personal en su debut en una gran vuelta, la carrera cambia por completo de escenario. El británico de Visma-Lease a Bike volvió a imponerse y le dio a su equipo la séptima victoria de esta edición, igualando las siete etapas conquistadas por UAE en la Vuelta de 2025.

La clasificación general, sin embargo, no sufrió modificaciones y quedó a la espera de esta contrarreloj, una de las jornadas que puede comenzar a definir al ganador de la carrera.

Enric Mas, ante una prueba clave

Enric Mas llega como líder de la Vuelta, pero tendrá un reto importante en una disciplina que no es su especialidad. El corredor del Movistar aventaja en 2:06 a Felix Gall, mientras que Primoz Roglic aparece tercero, apenas cuatro segundos por detrás del austriaco.

La situación convierte al cuatro veces ganador de la Vuelta en uno de los grandes nombres a seguir durante los 32,5 kilómetros. Roglic se encuentra a 2:10 de Mas y, por sus características, parte como uno de los corredores con mayores posibilidades de recortar diferencias.

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Richard Carapaz ocupa el cuarto lugar, a 4:24, seguido por Oscar Onley, a 5:44; Jakob Omrzel, a 6:14, y Mattias Skjelmose, a 6:49. Cristián Rodríguez es octavo, a 7:01, Clément Berthet noveno, a 7:19, y Sepp Kuss completa el top 10, a 8:55.

El colombiano Harold Tejada se mantiene undécimo, a 9:48 del líder.

Un recorrido completamente llano

La etapa 18 tendrá 32,5 kilómetros de recorrido y menos de 200 metros de desnivel acumulado, por lo que los corredores se encontrarán con un trazado prácticamente plano.

La salida estará ubicada en El Puerto de Santa María, desde donde la contrarreloj avanzará en paralelo a la costa gaditana. Precisamente, el viento puede convertirse en uno de los factores determinantes de la jornada y afectar las diferencias entre los favoritos.

El recorrido pasará por El Portal, Lomopardo y Estella del Marqués, antes de afrontar un giro hacia la izquierda que llevará a los corredores rumbo a Jerez de la Frontera, donde estará situada la llegada.

Por sus características, será una prueba especialmente exigente para los escaladores que todavía mantienen aspiraciones en la clasificación general. Con diferencias relativamente importantes entre algunos candidatos, pero muy reducidas entre otros, cada segundo puede tener un peso decisivo en la pelea por el podio.

Así llegan las otras clasificaciones

Mientras la general se prepara para un posible vuelco, Wout van Aert amplió su ventaja en la clasificación por puntos. El corredor de Visma llegó a 295 unidades después de sumar 13 puntos en el sprint intermedio de la etapa 17.

Su compañero Matthew Brennan, ganador de la jornada, alcanzó los 239 puntos y continúa segundo. Alessandro Romele es tercero con 171, Bryan Coquard cuarto con 141 y Jordi Meeus quinto con 116. Magnus Cort, gracias a su tercer puesto en la etapa, ascendió al sexto lugar con 60 puntos.

En la montaña tampoco habrá modificaciones durante esta jornada. Santiago Buitrago conserva el maillot de lunares con 69 puntos, mientras Van Aert es segundo con 40. Enric Mas suma 24, Andreas Leknessund 23 y Lorenzo Fortunato 21.

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La clasificación de jóvenes también permanece sin cambios: Oscar Onley mantiene el liderato, con 30 segundos de ventaja sobre Jakob Omrzel. Léo Bisiaux ocupa la tercera posición, a 10:41.

La etapa 18, por tanto, aparece como una oportunidad para que los especialistas en la contrarreloj marquen diferencias y para que los aspirantes a la general definan sus posiciones antes del tramo final de la Vuelta a España 2026. Enric Mas tendrá que defender el rojo contra el reloj, mientras Roglic, Gall y el resto de favoritos buscarán aprovechar cada segundo para acercarse al liderato.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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